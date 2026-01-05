ڕاپۆرتێکی فەرمانگەی میدیا و زانیاری: بەغدا تەنیا 41%ی شایستە داراییەکانی کوردستانی ناردووە

پێش کاتژمێرێک

فەرمانگەی میدیا و زانیاری لە ڕاپۆرتێکی ورددا کە ئەمڕۆ دووشەممە، 05ـی کانوونی دووەمی 2026، بڵاویکردووەتەوە و کۆپییەکی دەست کوردستان24 کەوتووە؛ ژمارە و ئامارەکانی تایبەت بە دۆسیەی نەوت و مووچەی لە نێوان هەردوو حکوومەتی عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان، بۆ ساڵانی 2023 تا 2025، خستووەتە ڕوو.

پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدراڵی

لە دوای پەسەندکردنی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵیی عێراق لە 21ی حوزەیرانی ساڵی 2023 کە بۆ هەر سێ ساڵی دارایی (2023 – 2024 – 2025) لەخۆ گتبوو، تێیدا پشکی هەرێمی کوردستان دوای چەندین گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن لەنێوان شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیی عێراق، پەسەند کرا.

لە یاساکەدا پشکی هەرێمی کوردستان دیاری کراوە بە مەرجی ناردنی داهاتی نانەوتی بە گوێرەی یاسای بەڕێوەبردنی دارایی و پێدانی نەوتی بەرهەمهێنراو بە کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) یاخود وەزارەتی نەوتی عێراقی فیدراڵ، لەبەرانبەر ئەمەشدا حکوومەتی فیدراڵیی عێراق، دەبێت پشکی هەرێمی کوردستان خەرج بکات بەگوێرەی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵی، بەڵام لە تەواوی ئەو سێ ساڵەدا ئەو بڕەپارەیە بۆ هەرێمی کوردستان نەنێردراوە کە لە یاسای بودجە دیاری کرابوو.

لە سێ ساڵی ڕابردوودا، کۆی بودجەی فیدراڵیی عێراق 622 ترلیۆن و 632 ملیار و 967 ملیۆن دینار بووە. بەپێی ئەو داتایانەی لە ڕاپۆرتەکەدا خراونەتەڕوو، کۆی گشتی شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی گشتی فیدراڵی بۆ ئەو سێ ساڵە 58.3 تریلیۆن دینار بووە؛ بەڵام لە بەرانبەردا، حکوومەتی فیدراڵی تەنیا 24.3 تریلیۆن دیناری بۆ هەرێم ناردووە، کە ئەمەش دەکاتە:

- تەنها 41%ی کۆی مافە داراییەکانی هەرێمی کوردستان.

- تەنها 3.9%ی کۆی گشتی بودجەی عێراق لەو سێ ساڵەدا.

بودجەی وەبەرهێنان

یەکێک لە خاڵە سەرنجەکان لە ڕاپۆرتەکەدا ئەوەیە، حکوومەتی فیدراڵ لە ماوەی سێ ساڵدا هیچ بڕە پارەیەکی بۆ بودجەی وەبەرهێنان و پڕۆژەکانی هەرێمی کوردستان ڕەوانە نەکردووە، واتا (0 دینار) لە کاتێکدا دەبوو بڕی 12.5 تریلیۆن دینار بۆ ئەم مەبەستە خەرج بکرایە. ئەمەش بووەتە هۆی پەککەوتنی پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی ژێرخانی هەرێم.

وردەکاریی پارەی نێردراو بۆ هەرێمی کوردستان بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە:

ساڵی 2023



لەدوای پەسەندکردنی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵی، پشکی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2023، بریتی بوو لە 16,497,871,089,000 دینار، بەڵام لەو ساڵەدا پارەی نێردراو لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە بۆ هەرێمی کوردستان بریتی بوو لە 4,698,000,000,000 دینار کە بەشی زۆری بەشێوەی قەرز بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناردووە.

بەمەش تێکڕای ئەو پارانە دەکاتە پارەی مووچەی پێنج مانگ، لە کاتێکدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو ساڵەدا نۆ مووچەی دابەش کرد کە ئەوە چوار مووچەیە‌ی دیکە، لە داهاتی ناوخۆ و داهاتی نەوتی سێ مانگی یەکەمی 2023ەوە تەرخان کرا و پارەی سێ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کورسیان ساڵی 2023ش لەلای حکومەتی عێراقی فیدراڵ ماوە.

ساڵی 2024

لە ساڵی 2024دا پشکی هەرێمی کوردستان، بەگوێرەی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵی، بریتی بوو لە 20,910,463,950,000 دینار، بەڵام کۆی گشتیی پارەی دابینکراو بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە 2024دا بریتی بووە 10,709,736,357,000 دینار (دوای لێبڕینی خانەنشینی و باج)، 10,026,445,000,000 دینار لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە نێردراوە و 683,291,000,000 دیناریش لە داهاتی ناوخۆ بۆ تەواوکاریی مووچە خەرج کراوە.

ئەو پارەیەی کە حکوومەتی فیدراڵی ناردبووی، پارەی مووچەی تەنها 10 مانگ بوو، مووچەی مانگیکی دیکەش لە داهاتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە تەرخان کرا، بەمەش مووچەی مانگێکی ساڵی 2024 لای حکوومەتی فیدراڵی ماوە و خەرج نەکراوە. ئەمە لە کاتێکدایە، لە ساڵی 2024، دوای ئەوەی ڕێککەوتن و لێک تێگەیشتن لەسەر ناردنی پشکی گەنجینەی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتیی هەرێم لەنێوان هەولێر و بەغدا کرا، لە ناوەڕاستی ساڵەکەوە بۆ ماوەی 5 مانگ، بڕی 399,168,961,500 دینار خراوەتە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی داراییی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

ساڵی 2025

حکوومەتی فیدراڵیی عێراق، لە ساڵی 2025، بڕی 9.6 ترلیۆن دیناری بۆ مووچەی مووچەخۆرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناردووە و سەرجەم ئەو پارەیەی کە نێردراویشە بۆ دابەشکردنی مووچە خەرج کراوە، ناردنی ئەو بڕەپارەیە لە کاتێکدایە کە پشکی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجە بۆ ساڵی 2025 بریتییە لە 20.9 ترلیۆن دینار، ئەو بڕەپارەیەی کە نێردراوە، کەمترە لە 50%ی پشکی هەرێمی کوردستان بەگوێرەی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵیی عێراق.

لە ساڵی 2025دا، کۆی گشتیی پارەی خەرجکراو بۆ هەرێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە بریتی بووە لە 10,414,555,154,731 دینار. لەم بڕەدا، دوای لێدەرکردنی لێبڕینی بڕی 814,486,145,690 دینار (لێبڕینی خانەنشینی، باجی لێبڕینی مووچە، ڕەسمی پوول، کردنەوەی ژمارەی وەزیفی و گەڕاندنەوەی قەرزی لە 3%ی خانەنشینان)، کۆی پارەی نێردراوی ماوە بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان 9,599,971,607,631 دینار بووە بۆ 10 مانگ.

هەروەها بەگوێرەی ڕێککەوتنی هەردوو شاندی وەزارەتی دارایی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵی، بڕی تەرخانکراوی مووچە بۆ هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2025 بریتی بووە لە 13,334,587,000,000 دینار، کە وەزیری داراییی عێراقی فیدراڵ لە پشکی هەرێمی کوردستان بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی تەرخان کرد، بەڵام لەمساڵدا تەنها بڕی 9.6 ترلیۆن دینار بۆ حکوومەتی هەرێم نێردراوە.

ئەمە لە کاتێکدا بەگوێرەی یاسای بودجەی گشتی، پشکی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2025 بریتییە لە 20,910,463,950,000 دینار، بەمەش حکوومەتی فیدراڵی لە ماوەی ئەمساڵەدا تەنها 45%ی پشکی هەرێمی کوردستانی ناردووە. بەمەش لە کۆی 12 مووچەی ساڵی 2025، تەنها پارەی 10 مووچەی خەرج کردووە و ناردوویەتی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

بڕی پارەی هاتوو لەلایەن حکوومەتی فیدراڵیی عێراقەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان:

- کانوونی دووەم: 958,012,332,759 دینار

- شوبات: 957,925,862,078 دینار

- ئادار: 954,880,507,780 دینار

- نیسان: 959,514,309,106 دینار

- ئایار: 974,813,045,475 دینار

- حوزەیران: 1,007,352,199,128 دینار

- تەممووز: 956,936,732,490 دینار

- ئاب: 945,817,430,551 دینار

- ئەیلوول: 941,874,188,271 دینار

- تشرینی یەکەم: 942,845,000,000 دینار

- تشرینی دووەم: 0 دینار

-کانوونی یەکەم: 0 دینار

- کۆی گشتی: 9,599,971,607,631 دینار

---------------------------------------------

وردەکاریی ناردنی پارە (داهاتی نانەوتی) بۆ بەغدا



بەگوێرەی یاسای بودجەی فیدراڵیی عێراق، دەبێت هەرێمی کوردستان داهاتی نانەوتی، لەسەر بنەمای یاسای بەڕێوەبردنی دارایی ڕادەستی گەنجینەی گشتیی عێراق بکات، بەمەش پێویستە مانگانە 50%ی داهاتە فیدراڵییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گەنجینەی گشتیی حکومەتی فیدراڵی بنێردرێت، وەک یەکێک لە بەندەکانی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵی، ئەمەی خوارەوەش خشتەی ناردنی داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستانە بۆ حکوومەتی فیدراڵی عێراق.

بڕی پارەی نێردراو (دینار) بۆ هەر مانگێک:

- کانوونی دووەم: 51,895,457,877 دینار

- شوبات: 48,722,239,000 دینار

- ئادار: 48,205,765,000 دینار

- نیسان: 50,522,750,000 دینار

- ئایار: 120,000,000,000 دینار

- حوزەیران: 120,000,000,000 دینار

- تەممووز: 120,000,000,000 دینار

- ئاب: 120,000,000,000 دینار

- ئەیلوول: 120,000,000,000 دینار

- تشرینی یەکەم: 120,000,000,000 دینار

- تشرینی دووەم: 0 دینار

- کانوونی یەکەم: 0 دینار

- کۆی گشتی: 919,346,211,877 دینار

--------------------------------------------------------

بیانووەکانی عێراق بۆ نەناردنی پشکی هەرێمی کوردستان:

ساڵی 2024

بە گوێرەی ڕاپۆرتەکە، سەرەڕای پەسەندکردنی یاسای بودجە و ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و ناردنی پشکی هەرێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە، بەڵام حکوومەتی فیدراڵیی عێراق لەلایەن وەزارەتی داراییەوە، بەردەوام بوو لە دۆزینەوەی بیانوو بۆ نەناردنی پشکی کوردستان و دروستکردنی ئاستەنگ بۆ حکوومەت و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، لێرە بیانووەکانی حکوومەتی فیدراڵی و چارەسەرکردنیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە خراونەتە ڕوو:

1. کێشەی لیستی مووچە

لە ساڵی 2024 حکوومەتی فیدراڵی کۆمەڵێک بیانووی هەبوو لەبارەی لیستی مووچە و داوای دەکرد لیستەکە بە زمانی عەرەبی بۆ بەغدا بنێردرێت و دواتر داوای ناوی چواریی مووچەخۆران و ناوی دایکی مووچەخۆرانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد، لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەی مووچە، سەرجەم ئەم بیانووانە لەلایەن وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە نەهێڵدران و داواکارییەکانی بەغدا چارەسەر کران.

2. کێشەی UPN و بایۆمەتری

دوای ئەوەی بەغدا داوای گۆڕانکاریی لە لیستی مووچە کرد و بەوجۆرەی کە لە خاڵی (کێشەی لیستی مووچە) هاتووە، ئەمجارە داوای لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد دەبێت کۆدی تایبەت بە زانیاریی فەرمانبەران UPN و بایۆمەتریی مووچەخۆرانیان بۆ بنێرین، ئەمەش بیانوویەکی دیکە بوو بۆ دواخستن و نەناردنی مووچە دروست کرابوو، وەزارەتی دارایی بە چەند قۆناغێک و لە ماوەیەکی دیاریکراودا کۆدی UPN و بایۆمەتریی سەرجەم فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی بۆ وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ نارد، لە ئێستادا نزیکەی 600 فەرمانبەر و مووچەخۆر UPN و بایۆمەترییان نەکردووە، بەوهۆیەوە مووچەکانیان ڕاگیراوە، ئەمەش ئەو کەسانەن کە مۆڵەتی بێمووچەی درێژخایەنیان هەیە و بەشی زۆریان دانیشتووی دەرەوەی وڵاتن.

3. ڕاپۆرتی دارایی تەرازوی پێداچوونەوە

دوای هەردوو بابەتی لیستی مووچە و کێشەی UPN و بایۆمەتری، ئەمجارە وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵیی عێراق، داوای ناردنی ڕاپۆرتی دارایی تەرازوی پێداچوونەوەی مانگانەی کرد، لە کاتێکدا لە ساڵی 2023ەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕاپۆرتی تەرازوی پێداچوونەوەی مانگانەی بۆ وەزارەتی دارایی عێراقی فیدراڵ ناردووە و سەرجەم داتا و زانیاریی داهات و خەرجییەکانی هەرێمی کوردستانی لەخۆ گرتووە، هەموو وەرزێکیش لەلایەن تیمە هاوبەشەکانی دیوانی چاودێریی دارایی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە، بەشێوەی مەیدانی وردبینی بۆ کراوە.

4. ناردنی تیمەکانی چاودێریی دارایی عێراق

دوای هەر یەک لە بابەتەکانی لیستی مووچە، کێشەی UPN، بایۆمەتری و ڕاپۆرتی تەرازوی پێداچوونەوە، ئەمجارە حکوومەتی عێراق داوای کرد تیمەکانی دیوانی چاودێریی دارایی عێراق، بێنە هەولێر و بە مەبەستی وردبینیکردن لە ڕاپۆرتەکانی تەرازوی پێداچوونەوە و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش دەرگای بۆ کردنەوە و ئاسانکاریی تەواوی بۆ کردن، لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەی مووچە.

5. کێشەی تەرخان (سیولە)

دوای هەموو ئەم بیانوو و داواکارییانەی بەغدا، لە بابەتی کێشەی تەرخان لە ساڵی 2024، جارێکی تر وەزارەتی داراییی حکوومەتی فیدراڵ، کێشەی بۆ مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دروست کرد و لە سێ مانگی کۆتایی ساڵدا تەمویلی مووچەی بەتەواوی نەنارد و بە کۆی ساڵەکەش، تەنها 10 مووچەی بەتەواوی نارد؛ حکوومەتی هەرێم لەو ساڵەدا 11 مووچەی دابەش کرد کە مووچەیەکیان لە سەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بوو.

ساڵی 2025

لەدوای نەهێشتن و چارەسەرکردنی سەرجەم بیانووەکانی حکوومەتی فیدراڵی لە ساڵی 2024، هەر لە دەستپێکی ساڵی 2025دا، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، داوای لە وەزارەتی دارایی عێراقی فیدراڵ کرد کە کێشەی تەرخان دووبارە نەبێتەوە، داوا لە وەزارەتی دارایی عێراق کرا، لە خشتەکانی بودجە، تەرخانی پێویستی بۆ جێگیر بکرێت، دوای ئەمەش بڕی 13,334,587,000,000 دیناری لە خشتەکانی بودجە وەک تەرخانی دارایی بۆ مووچە جێگیر کرا.

بەپێی کۆنووسی نێوان وەزارەتی داراییی حکوومەتی فیدراڵ و نوێنەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە 1ی شوباتی 2025 کۆنووسەکە لەلایەن خودی وەزیری دارایی و سەرۆکوەزیرانی عێراقی فیدراڵ پەسەند کراوە، بەپێی ئەو کۆنووسە، هەردوولا ڕێککەوتن مووچەی هەر 12 مانگ، تەرخانی پێویستی هەیە و کێشەی تەرخان چارەسەر کرا، بەڵام لە ساڵی 2025، دووبارە گەڕێکی دیکەی بیانووەکانی بەغدا بۆ پرسی مووچە دەستی پێکردەوە، کە ئەمانە بوون:

1. جێبەجێکردنی یاسای خانەنشینیی یەکگرتوو

وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵی عێراق ڕایگەیاند، یاسای خانەنشینیی یەکگرتوو جێبەجێ دەکەن و دەبێت وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، پابەندی ئەم جێبەجێکردنە بێت، بەهۆی ئەم هەنگاوە، مووچەخۆرانی لەدایکبووی ساڵەکانی 1962-1963-1964 کە ژمارەیان 30 هەزار فەرمانبەر بوو، پێكەوە خانەنشین کران.

2. ڕاگرتنی سەرەمووچە، گواستنەوە و دامەزراندن

هەرچەندە لە ساڵی 2013ەوە، حکوومەتی فیدراڵی یەک فەرمانبەریشی بۆ هەرێمی کوردستان دانەمەزراندووە، ئەویش ستەمێکە لە هەرێمی کوردستان کراوە، سەرەڕای ئەوەی حکوومەتی فیدراڵ، لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردوودا، سەدان هەزار فەرمانبەری نوێی دامەزراندووە، بەڵام میلاکی هەرێمی کوردستان لە 2013وە پەسەند کراوە و هیچ گۆڕانکاریی تێدا نەکراوە، لە سەرەتای ساڵی 2025یش، بە بیانووی دروستنەبوونی پابەندیی دارایی، وەزارەتی دارایی عێراق، گواستنەوە و سەرەمووچە و هەموو جۆرە دامەزراندنێکی ڕاگرت، تا پەسەندکردنی یاسای بودجەی ساڵی 2026.

3. نەمانی تەرخانی دارایی

لە مانگی ئایار 2025، جارێکی دیکە حکوومەتی عێراق، بە بیانووی فرۆشتنی نەوت و نەمانی تەرخانی دارایی، گرفتی بۆ ناردنی مووچە دروست کرد و دواتر بە ڕێککەوتنێک ئەم بابەتەش چارەسەر کرا.

4. داهاتی نانەوتی

لە دوای نەهێشتن و چارەسەرکردنی سەرجەم بیانووەکانی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵی لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، ئەمجارە پرسی داهاتی ناوخۆ خرایەوە بەرباس و بەغدا داوای 100%ی سەرجەم داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستانی دەکرد و کردی بە مەرجێک بۆ ناردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، هەرچەندە پێشتر لە ساڵی 2024ەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەپێی یاسای بەڕێوەبردنی داراییی عێراق، پشکی حکوومەتی فیدراڵی لە داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستانی دەخستە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی داراییی حکوومەتی فیدراڵ، بەڵام لە دوای ڕاگرتنی مووچەی هەرێمی کوردستان بە بیانووی نەمانی تەرخانی دارایی، لە ناوەڕاستی ساڵی 2025، بابەتی داهاتی نانەوتییان وەک کێشەیەکی نوێ هێنایەوە بەرباس.

هەرچەندە هیچ بنەمایەکی یاساییی نەبوو، بەڵام حکوومەتی هەرێم لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆران کە قووتی خەڵکە، لەو پێناوەدا نەرمیی زیاتری نواند و ڕەزامەندیی دا مانگانە 120 ملیار دینار لە داهاتی نانەوتی، ڕادەستی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ بکات. هەرچەندە ئەو پابەندبوونە فشارێکی زۆری لەسەر خەرجیی بەکارخستن و پارەدارکردنی پڕۆژەکان و دابینکردنی پێداویستییەکانی دامودەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست کردووە.

5. هەناردەی نەوت

لە دوای ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا لەسەر ناردنی داهاتی ناوخۆ، ئەمجارە پرسی نەوت جوڵێندرا و داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرا کە دەبێت سەرجەم نەوتی بەرهەمهاتوو ڕادەستی وەزارەتی نەوتی حکوومەتی فیدراڵیی عێراق بکرێت، دوای ڕێککەوتن لەنێوان هەر سێ لایەنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، حکوومەتی فیدراڵیی عێراق و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان، دوای دوو ساڵ لە ڕاگرتنی، هەناردەی نەوتی کوردستان بۆ بازاڕەکانی جیهان دەستی پێکردەوە و پرۆسەی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستانیش ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ کرا.

6. پرسی بەبانکیکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان

یەکێکی تر لە کێشە و بیانووەکانی حکوومەتی فیدراڵ و وەزارەتی داراییی عێراق بۆ مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، پرسی بەبانکیکردنی مووچە بوو، هەرچەندە ساڵێک پێش ئەو داواکارییە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەڕێی پڕۆژەی "هەژماری من"ەوە دەستی بە پرۆسەکە کردبوو، دوای گفتوگۆ و خستنەڕووی وردەکاریی پڕۆژەکە بۆ بەرپرسانی حکوومەتی فیدراڵ کە خزمەتگوزارییەکانی بەراورد بە پرۆسەی تەوتین زۆر زیاتر و پێشکەوتووترە و تێچووی مانگانەشی زۆر لەو سیستەمەی عێراق کەمترە، ئەو بیانووەش نەما و لە ئێستادا زیاتر لە 90%ی مووچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە پڕۆژەکە تۆمار کراون و لە قۆناغی کۆتاییدایە.