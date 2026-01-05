خۆپاڵاوتن کۆتایی هات و 81 کەس خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکی کۆماری عێراق کاندید کرد
ناوی کاندیدان بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق
1. شوان حەوێز فەریق نامق داودی
2. شیلان فوئاد عەبدول لەتیف عەبدولڕەحمان
3. شێرزاد بابان مەجید سلێمان
4. ئەحمەد عەبدوڵا تۆفیق ئەحمەد
5. محەممەد مەهدی جامل وائیلی
6. نەبەز محەممەد عەلی ئەحمەد
7. حسێن تەها حەسەن سنجاری
8. جوان محەممەد فوئاد مەعسووم
9. نەجمەدین عەبدولکەریم حەمە کەریم
10. ئەمیرە جەعفەر جابر عەبوودی
11. عەممار عادل عەونی شەمەری
12. ئاسۆ فەرەیدوون عەلی
13. حەمزە بریسەم سەجیل مەسحەب
14. ڕەشید مەهدی عەبوود سەعدی
15. دڵشاد محەممەد عەبدولڕەحمان
16. خالید سدیق عەزیز محەممەد
17. ئەحمەد خەمیس خەلیل جەنابی
18. سامان عەلی ئیسماعیل مەحموود شاڵی
19. خالید مستەفا حسێن شەریف
20. فەیسەڵ موحسین عەبوود کلابی
21. ئەنوەر حەمەد ئەمین ئەحمەد
22. کافی دەنو بتی قەس یونان
23. محەممەد سابیر سلێمان عەزیز سلێمان هەمەوەندی
24. ئومێد عەبدولسەلام قادر
25. سیروان ئەحمەد ڕەشید کوێخا عەزیز
26. عەلی لەتیف محەممەد ڕومح
27. ئەحمەد ساجت هاشم حەسەن
28. ئەحمەد خەلیل خزەیر خەلیل
29. سالم حەواس عەلی ساعدی
30. عەلی جاسم ئەحمەد بەیاتی
31. یوسف محەممەد ڕەوشەن سەڵاحەدین ئال کوچک مەلا
32. نەبیل سلێمان عەبدولمەجید عوبێد کوبەییسی
33. لەیس داخل سەلوومی نەشمی عەبوودی
34. عەلی عەباس جاسم عەلی سوڵتانی
35. عەبدولجەلیل حەمەد مەجید فەهداوی
36. سوهەیل مەحموود جاسم ڕەبیع
37. سالار ڕەحیم کەریم جاف
38. سادق عەبدوڵا خزەیر غەبن مەحیاوی
39. ڕەعد خزەیر دەفاک سایل جەنابی
40. سەباح ساڵح سەعید عەبدال مەلەکا
41. رافیع عەبدوڵا حەمید دوری
42. عەبدوڵا محەممەد عەلی عەلییاوی
43. ئەحمەد عەبدولکەریم خومماس
44. دیاری عەلی ئەحمەد بەرزنجی
45. عەبدول لەتیف محەممەد جەمال ڕەشید
46. حەیدەر عەبدولسەجاد عەبدولزەهرە
47. مەحموود ڕیاز محەممەد ڕەئووف شەممەری
48. یوسف ڕەمەزان مەحموود
49. عودەی سەددام موحسین
50. ئیقبال عەبدوڵا ئەمین
51. حەیدەر عەباس ناسر مەعمووری
52. جاسم محەممەد عەبدوڵا
53. عەباس خەلیل یەعقووب مەندەلاوی
54. ئەحمەد عەزیز مووحان خەزعەل بەزوونی
55. محەممەد مەجید حەمید کحلی
56. دڵشاد شاکر ئیسماعیل بۆتانی
57. عەلاء کامیل ئیسماعیل مەشهەدانی
58. نزار محەممەد سەعید کینجی
59. شێرزاد حەسەن ئیسماعیل بەرزنجە
60. سەجاد هیشام ساڵح عەززی
61. عەلی ئیسماعیل عەلی هاشمی
62. دڵخواز ڕەزا عەباس
63. مونتەسەر مدحەت تەعمە کرووی
64. فەرید عەبدولزەهرە لەفتە ساعدی
65. سەردار عەبدوڵا مەحموود
66. حازم ئەحمەد مەحموود یوسفی
67. کازم محەممەد کازم عەنبەکی
68. عومەر خالید فەییاز
69. موعتەسەم بیللا عەبدولڕەحمان جەعیز
70. موسەننا مالیک حوسێن لامی
71. فوئاد محەممەد حسێن بەکی
72. ڕەغەد عەبدولسادە مەزعەل
73. عەبدولسەلام زیاب حەسەن
74. یاسین عومەر محەممەد ئەمین
75. کەریم عەبدوڵا ڕەمەزان
76. مورتەزا موحسین تاهیر ئال ڕەحیم
77. ئازاد مەجید حەسەن
78. عەباس کازم جەزیر
79. موسەننا ئەمین نادر
80. نەوزاد هادی مەولود
81. حیکمەت محەممەد کەریم