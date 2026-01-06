کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق: پێویستە سوپا و دادگا لە ململانێی سیاسی بەدوور بن

پێش 3 کاتژمێر

ئەمینداری گشتیی کەتایبی حزبوڵڵا، داوا لە دامەزراوە ئەمنیی و دادوەرییەکان دەکات خۆیان لە ململانێ سیاسییەکان بەدوور بگرن و جەخت لەسەر بنیاتنانی هێزێکی سەربازیی نیشتمانیی پیشەیی دەکاتەوە بۆ پاراستنی ئاسمان و خاکی وڵات.

لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەبو حسێن حەمیداوی، ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای عێراق، ڕایگەیاند: "قۆناغی داهاتووی عێراق پێویستی بە حکوومەتێکی دادپەروەر و تەواو سەروەر هەیە، کە خاوەنی بڕیاری سەربەخۆ بێت و دەسەڵاتی بەسەر تەواوی وشکانی و ئاسمانی وڵاتدا هەبێت."

حەمیداوی پەیامێکی ئاڕاستەی هەندێک لە سەرکردە سەربازییەکان و دادوەرەکان کرد و داوای لێکردن: "خۆتان بەدوور بگرن لە تێوەگلان لە ناکۆکییە سیاسییەکان." ئاماژەی بەوەش دا، تێوەگلانی ئەم دامەزراوانە کاردانەوەی نەرێنی لەسەر بێلایەنییان دەبێت، لە کاتێکدا پێویستە وەک چەترێکی یەکگرتوو بۆ پاراستنی هەموو هاووڵاتیان و یەکپارچەیی نیشتمان بمێننەوە.

سەبارەت بە دۆخی ئەمنیی، ناوبراو جەختی لەسەر پێویستی بنیاتنانی هێزە ئەمنییەکان لەسەر بنەمای پیشەیی و لێهاتویی کردەوە و ئامادەیی بەرەی مقاوەمەی نیشان دا بۆ پێشکەشکردنی هەموو ئەو ئەزموون و شارەزاییە کەڵەکەبووانەی هەیانە لە پێناو بەرگریکردن لە وڵات. هەروەها داوای کرد کار بکرێت بۆ چەسپاندنی بەها ئیسلامییەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی دیاردەکانی تێکچوونی ئەخلاقی لە کۆمەڵگادا.

حەمیداوی ئاماژەی بەوە کرد؛ جیهان بەرەو بێ یاسایی دەڕوات. وەک نموونەش تیشکی خستە سەر ڕووداوەکانی ڤەنزوێلا و "هێرشەکانی ئەمەریکا" بۆ دەستبەسەرداگرتنی سەرچاوەکانی وزە. ڕایگەیاند؛ ئەم واقیعە جیهانییە وا دەخوازێت عێراق "بەرگرییەکی پیشەیی پەرەپێبدات" کە توانای ڕووبەڕووبوونەوەی ئالنگارییە گەورەکانی هەبێت.