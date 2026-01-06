گرانیی بازاڕ تەنگی بە سویدییەکان هەڵچنیووە

پێش 18 خولەک

ساڵی 2025 لە بواری ئابوورییەوە ساڵێکی زۆر سەخت بوو بۆ هاووڵاتیان سوید، ئەوان دەڵێن گرانی تەنگی پێ هەڵچنیوین و مووچەکانیشیان وەک خۆیەتی و بۆ ئەوان ژیان هەتا دێت سەختر دەبێ، چونكە لەو بروایەدا نین 2026 ئاڵووگۆرێکی وا گرینگ لە نزمبوونەوەی نرخی کەل و پەل ڕووبدات.

یەکێکە لە كۆفرۆشەكانی شاری یۆتۆبۆرییە، کە لە ساڵانی ڕابردوودا زۆرترین فرۆشی خواردەمەنی هەبووە، کەل و پەلەکانی لە هەموو جیهانەوە بۆ دێت، دارکۆ کۆرە کوردێكە و خاوەنی ئەم كۆ فرۆشەیە، لە دوای هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆناوە تا ئێستا، ساڵانە بەرزی و نزمی زۆر بە ڕێژەی فرۆشیەوە دیار بووە، ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر ئابووری هەبووە، دارکۆ دەڵێ گرانی و کەمی فرۆش لە 2025دا ڕاستەوخۆ کاریگەی لەسەر ژیانی تاک و کۆمەڵگە هەبووە.

دارکۆ کامەران، كۆفرۆش بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە ساڵی 2025، بەگشتی ئیش و کار بەرەو نزمبوونەوەی بووە، گوتیشی، ڕێژەی فرۆشی ئێمە بەراورد بە ساڵی 2024، لە 15 - 20% دابەزیوە.

ئەم مارکێتە رۆژانە بە سەدان پەنابەر سەردانی دەکەن و پێداویستی خواردەمەنی رۆژانەیان دابین دەکەن، ئەوان ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕۆژ بە ڕۆژ نرخی خواردەمەنی زیاتر بەرزدەبێتەوە و مووچەش هیچ ئاڵوگۆرێکی بەسەردا نەهاتووە، ئەمەش ژیانی هاووڵاتیانی سەخت کردووە.

محەممەد سەیدا، کڕیار دەڵێت، ساڵی 2025، ساڵیکی قورس بوو، هەموو شتێک گران بوو، وەک خواردەمەنی و کرێی خانوو، ئەمەش کاریگەریی لەسەر خێزانەکان هەیە، گوتیشی، من لەگەڵ خێزانەکەم کاردەکەم ئینجا سەری مانگ لێی دەردەچم، پێش کۆرۆنا ژیان زۆر خۆش بوو، بەڵام ئێستا خەڵکی سوید و ئەوانەی سویدی نین ژیانیان ئەستەم بووە.

بە پێی داتاکان ڕێژەی بەرزبوونەوەی گەلێک لە کەرەستەکانی خواردەمەنی بۆ 10% بەرزبۆتەوە و هەندێکی دیکەشی لە 45-50% بەرزبووەتەوە. ئەمەش وای کردووە کە ژیان هەتا دێت لە سوید بۆ هاووڵاتیان دژوارتر بێت .