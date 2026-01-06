ئەمەریکا ستایشی هێزەکانی پێشمەرگە دەکات

پێش دوو کاتژمێر

لە ساڵیادی دامەزراندنی سوپای عێراقدا، ئەمەریكا ستایشی ھێزەكانی پێشمەرگە دەكات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 06ـی کانوونی دووەمی 2026، باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە بەغدا، لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردووەتەوە، لە كاتێكدا عێراق یادی 105 ساڵەی دامەرزاندنی سوپاكەی دەكاتەوە، ئەمەریكا ستایشی ھێزە عێراقییەكان و ھێزەكانی پێشمەرگە دەكات بۆ بەرگریكردن و پاراستنی سەروەری وڵاتەكەیان.

لە ڕاگەیەندراوەكەدا ھاتووە، "ئەمەریكا ڕۆلی ئەو ھێزانە لە سەركەوتنیان بەرانبەر بە داعش و پشتیوانیکردنی عێراقێکی سەقامگیر بەرزدەنرخێنێت."

جەختیش لەوە کراوەتەوە "ئەمەریكا پابەندبوونی خۆی بۆ کارکردن لەگەڵ هێزە ئەمنییەکانی عێراق دووپات دەکاتەوە لە کاتێکدا عێراق بەردەوامە لە بنیاتنانی داهاتوویەکی ئەمن و خۆشگوزەرانتر بۆ گەلەکەی."

As Iraq celebrates its 105th Iraqi Army Day, we honor the service and sacrifice of the Iraqi Security Forces, including the Peshmerga, in defending Iraq and protecting its sovereignty. The United States recognizes their critical role in securing the hard-won territorial victory… — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 6, 2026

ڕووخانی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە عێراق پرۆسەیەکی چەند ساڵەی سەربازی و سیاسیی بوو کە بە گرتنەوەی مووسڵ لە ساڵی 2017 گەیشتە لوتکە. ئەم ڕووداوە کۆتایی بە "خەلافەتە" خەیاڵییەکەی هێنا کە ئەبوبەکر بەغدادی لە ساڵی 2014 لە هەمان شارەوە ڕایگەیاندبوو.

داعش، کە لە بنەڕەتدا لقێکی ڕێکخراوی ئەلقاعیدە بوو، لە ساڵی 2014ا بە شێوەیەکی چاوەڕواننەکراو و خێرا بەشێکی زۆری خاکی عێراق و سوریای کۆنترۆڵ کرد. لە حوزەیرانی 2014، چەکدارانی داعش شاری مووسڵ، دووەم گەورەترین شاری عێراقیان داگیرکرد، ئەمەش دوای هەڵهاتنی سوپای عێراق بوو. دواتر دەستیان بەسەر شارەکانی تکریت و بەشێکی زۆری پارێزگاکانی ئەنبار، سەلاحەدین، کەرکووک و دیالەدا گرت.