بەم نزیکانە پارتی و یەکێتی لەسەر ئاستی باڵا کۆدەبنەوە

پێش 26 خولەک

سێشەممە، 6ـی کانوونی دووەمی 2026، بە گوێرەی زانیارییەکانی هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24، بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا، شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کۆببنەوە.

ئاماژە بەوەش دەکات تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەکە بریتین لە؛ گفتوگۆ بۆ گەیشتنە ڕێککەوتن لەسەر کاندیدی سەرۆک کۆماری عێراق، تاوتوێکردنی هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان،

هەڵسەنگاندنی دۆخی سیاسی بەغدا و پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ.

هەرچەندە هێشتا وادەی کۆتایی بۆ ئەو کۆبوونەوە دیاری نەکراوە، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت کۆبوونەوەکە لە کۆتایی ئەم هەفتەیە یان سەرەتای هەفتەی داهاتوو بکرێت.