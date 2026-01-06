لە کەرکووک، یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی مۆبایل بەڕێوەدەچێت

پێش دوو کاتژمێر

لەسەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک، دوای بەڕێوەچوونی وۆرکشۆپێکی یەک مانگی بۆ فیلمسازان، یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی مۆبایل بۆ چەندین فیلمی هەڵبژێردراو بە مۆبایل بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 6ی کانوونی دووەمی 2026، نەژاد نەجم، سەرپەرشتیاری فێسیڤاڵەکە، دەربارەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی فیلمی مۆبایل، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: سەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک بەشی چالاکییەکان، لەدوای نزیکەی مانگێک لە ئەنجامدانی وۆرکشۆپێک بۆ فیلمساز سەرکەوت تاڕق، لەدەرەوەی وڵات هاتۆتەوە کوردستان بۆ ئەنجامدانی وۆرکشۆپێک بۆ 21 فێرخواز.

سێ لەو فێرخوازانە بەشێوەی ئۆنلاین لە ئێران و شارەکانی دیکەی کوردستانەوە تێیدا بەشدارن، 17 فێرخواز لەماوەی مانگێکدا بەشێوەی ڕاستەوخۆی زیاتر لە 35 فیلمیان ڕۆژانە درووست کردووە، لەو 35 فیلمە، 25 فیلم جیاکراوەتەوە، لەو فیلمانەش بەشێکی دیکە لادەبرێت و باشترین فیلمەکان هەڵدەبژێرین بۆ فێستیڤاڵەکە.

نەژاد نەجم گوتیشی:ئێمە لە فێستیڤاڵەکە فەرشی سوور بۆ فێرخوازەکان ڕادەخەین و ئاهەنگێکیان بۆ ساز دەکەین و پشتگیریان دەکەین بۆ ئەوەی لەداهاتوودا بەردەوام بن لەسەر فیلمی مۆبایل، چونکە ئەو فیلمانە بە مۆبایل وێنە گیراوە و هەموو نواندنەکەش هەر لەلایەن خۆیان بووە.

هاوکات ئاماژەی پێدا: لەو فێستیڤاڵەدا لەسەر درووشمی "با کەرکووک بکەینە جوانترین شار"، کار لەسەر شوێنەوار و ژینگە دەکرێت، ئێمەش وەکو هونەرمەند پاڵپشتی پاک و خاوێنی کەرکووک دەکەین بۆ جوانترکردنی شارەکە، فیلمسازەکانیش زۆر بە گرینگی سەیری ئەو فێستیڤاڵە دەکەن و هیوادارم سوودی باشی هەبێت.

جێگەی ئاماژەیە، یەکەمین فێستیڤاڵی فیلمی مۆبایل لە کەرکووک، بڕیارە ڕۆژی دووشەممە، 19ی کانوونی دووەمی 2026، لەسەنتەری ڕۆشنبیری کەرکووک بەڕێوەبچێت.