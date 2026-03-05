ئەنقەرە و واشنتن تاوتوێی مووشەکە ئاراستەکراوەکەی سەر تورکیا دەکەن
وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەمریکا، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا گفتوگۆیان لەسەر دوایین پێشهات و دۆخی ناوچەکە کرد، بە تایبەتی پرسی ئەو مووشەکەی کە ئاراستەی کایەی ئاسمانیی تورکیا کرابوو.
هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، لەگەڵ مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی ئەنجام دا و تێیدا دوایین پێشهات و دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.
بە گوێرەی زانیارییەکان لە سەرچاوەکانی وەزارەتی دەرەوەی تورکیاوە، لەو پەیوەندییەدا هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی هەنووکەیی ناوچەکە کراوە و جەخت لەسەر ئەو رووداوە کراوەتەوە کە تێیدا مووشەکێک ئاراستەی کایەی ئاسمانیی تورکیا کرابوو.
ئەمەش لە کاتێکدایە، وەزارەتی بەرگریی تورکیا رایگەیاندبوو، مووشەکێکی بالیستی کە لە ئێرانەوە هەڵدرابوو و ئاراستەکەی بەرەو کایەی ئاسمانیی تورکیا بووە، لەلایەن سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکیی ناتۆوە لە رۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست پووچەڵ کراوەتەوە.
بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.
لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.