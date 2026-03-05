سوپای پاسداران: وەزارەتی بەرگریی ئیسرائیل و فڕۆکەخانەی بن گۆریۆنمان کردە ئامانج

پێش 30 خولەک

سوپای پاسدارانی ئێران، بەرپرسیارێتیی هێرشکردنە سەر چەند ئامانجێکی هەستیاری لەناو ئیسرائیل راگەیاند، کە دیارترینیان وەزارەتی بەرگری و فڕۆکەخانەی سەرەکیی ئەو وڵاتەیە.

سوپای پاسدارانی ئێران، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، هێرشیان کردووەتە سەر وەزارەتی بەرگریی ئیسرائیل و فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن.

هاوکات باسی لەوە کرد، "لە هێرشەکانمدانە جگە لە بەکارهێنانی درۆنی خۆکوژ، مووشەکی هایپەرسۆنیکیشمان بە کار هێناوە".

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.