کەشناسی هەرێم: شەپۆلێکی بەفر و هەوای سارد هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

بەشی پێشبینی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینی کەشوهەوای ڕۆژانی هەینی و شەممەی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، شەپۆلێکی بەفر و هەوای سارد هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، ڕۆژی هەینی 9-1-2026، شەپۆلێکی بەفر و باران لە دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و ناوچە شاخاوییەکان دەست پێدەکات پاشان بۆ سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سۆران درێژ دەبێتەوە.

ئاماژەی بەوەشدا، درەنگانی شەوی هەمان ڕۆژ کاریگەرییەکەی زیاد دەکات لە زۆربەی ئەو ناوچە شاخاوییانەی بەرزیان لە 1200م زیاترە لە ئاستی ڕووی دەریا. ئەم شەپۆلە بە بەفر بارین دەست پێدەکات و پاشان درێژدەبێتەوە بۆ سنووری پارێزگای سڵێمانی و هەڵەبجە، ئیدارەی گەرمیان و پارێزگای کەرکووک.

هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، زۆرترین ڕێژەی دابارین بە گوێرەی نەخشەکانی ئەمڕۆ لە سنووری پارێزگای دهۆک دەبێت پاشان پارێزگای هەولێر ئیدارەی ڕاپەڕین و ئیدارەی سۆران و پاشان سنووری پارێزگای سلێمانی.

هەروەها پلەکانی گەرما بە نزیکەی 4-6 پلەی سلیلیزی نزم دەبنەوە.

بڕی بارانبارینی پێشبینیکراو لە سەنتەری شارەکان لەکاتی هاتنی شەپۆلەکە:

هەولێر: زیاتر لە 15 ملم.

سلێمانی: زیاتر لە 15 ملم.

هەڵەبجە: زیاتر لە 12 ملم.

کەرکووک: زیاتر لە 10 ملم.

دهۆک: زیاتر لە 20 ملم.

بڕی بەفربارینی پێشبینکراو لە هەندێ ناوچەی شاخاوی لە کاتی هاتنی شەپۆلەکە:

حاجی ئۆمەران: 15-25 سم.

کۆڕەک: 15-20 سم.

پێنجوێن: 20-25 سم.

کانێ ماسی: 30-40 سم.

ئامێدی: 20-30 سم.

بڕی بەفربارینی پێشبینیکراو لە کاتی هاتنی شەپۆلەکە لە ئیدارە سەربەخۆکان:

ئیدارەی سۆران: 2-4 سم.

ئیدارەی ڕاپەڕین:15-25 سم.

بڕی بارانبارینی پێشبینیکراولە کاتی هاتنی شەپۆلەکە لە ئیدارە سەربەخۆکان:

ئیدارەی زاخۆ: زیاتر لە 20 ملم.

ئیدارەی سۆران: زیاتر لە 15 ملم.

ئیدارەی ڕاپەرین: زیاتر لە 15 ملم.

ئیدارەی گەرمیان: زیاتر لە 10 ملم.