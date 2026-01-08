هەولێر لە دژی موسڵ چوار ریكۆردی تۆمار كرد

ئیمپڕاتۆر شوێنی خۆی لە لوتكەی خولی عێراق پتەوتر كرد

پێش 58 خولەک

هەولێر لە دەرەوەی یاریگەی خۆی شكستی بە یانەی موسڵ هێنا و شوێنی خۆی لە لوتكەی خولی ئەستێرەكانی عێراق پتەوتر كرد و چوار ریكۆردیشی تۆمار كرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ لە گەڕی یازدەیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی موسڵ لەنێو یاریگەی دهۆك میوانداریی هەولێری پایتەختی هەرێمی كوردستانی كرد.

هەولێر هەرزوو باڵادەستی خۆی بەسەر یاریگەدا سەپاند و لە خولەكی 21 شێرزۆد تێیمیرۆڤ بە ئەسیستی مستەفا قابیل بەربەستی یەكسانبوونی شكاند و گۆڵی یەكەمی قەڵای زەردی تۆمار كرد.

لە نیوەی دووەم دیسان مستەفا قابیل دەركەوتەوە و خۆی خزاندە نێو ناوچەی سزای موسڵ و لێدانی پێناڵتی لە بەرژەوەندی هەژمار كرا و شێرزۆد لێدانەكەی جێبەجێكرد و گۆڵی دووەمی خۆی و هەولێری تۆمار كرد، یارییەكەش بە دوو گۆڵی بێوەڵام لەبەرژەوەندی كوڕانی ئیمپڕاتۆری هەولێر كۆتایی هات.

ئامار و ریكۆردەكانی یانەی هەولێر لەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق

1ـ تاكە یانەیە لەم وەرزە هیچ یارییەكی نەدۆڕاندووە.

2ـ تاكە یانەیە لەم وەرزە زۆرترین یاریی بردووەتەوە (8) سەركەوتن.

3ـ شێرزۆد تێیمیرۆڤ تاكە یاریزانە لەم وەرزە لە 11 یاری 11 گۆڵی كردووە.

4ـ كومەیل سەعدی تاكە گۆڵپارێزە لەم وەرزە لە 9 یاری بە سەرەكی 6 كلین شیتی هەیە.

5ـ هەولێر بە تۆماركردنی 16 گۆڵ لە دوای یانەی شورتە خاوەنی بەهێزترین هێڵی هێرشبەرە.

6ـ هەولێر لە كۆی 11 یاری تەنیا 6 گۆڵی لێكراوە، لە دوای یانەكانی گەرمە و زەورا خاوەنی سێیەم بەهێزترین هێڵی بەرگرییە.

هەولێر بە كۆكردنەوەی 27 خاڵ پێشەنگی خولی ئەستێرەكانی عێراقی گرتووە، رۆژی سێشەممەی داهاتوو لە یاریی كلاسیكۆی كوردستان لە یاریگەی فرانسۆ هەریری لە كاتژمێر 05:30ـی ئێوارە هەولێر میوانداریی دهۆك دەكات.