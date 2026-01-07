ئەهلی میسری بۆ گواستنەوەی مستەفا قابیل هاتە سەرهێڵ

ئەهلی میسری دەیەوێت هێرشبەرێكی پیشەگەری بـە مستەفا قابیل بگۆڕێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

مستەفا قابیل، هێرشبەری یانەی هەولێر دووەمین ئۆفەری لە ماوەی دوو هەفتە پێگەیشتووە و ئەمجارەیان ئەهلی میسری بۆ گواستنەوەی ئەو گۆڵكارە كوردە هاتووەتە سەرهێڵ.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، یانەی ئەهلی میسری بۆ گواستنەوەی مستەفا قابیل پەیوەندی بە یانەی هەولێر كردووە و ئامادەیە لەپێناو گواستنەوەی مستەفا قابیل یەكێك لە یاریزانە پیشەگەرەكانی پێشكەشی یانەی هەولێر بكات.

یانەی ئەهلی میسری لە رێگەی دۆزەرەوەكانی كە چاودێری یاریزانانی بەهرەمەند دەكەن زانیارییان لەبارەی مستەفا قابیل پێگەیشتووە و راستەوخۆ بۆ گواستنەوەی هاتوونەتە سەرهێڵ و پەیوەندییان بە سەرۆكی یانەی هەولێر كردووە.

كوردستان24 زانیاری ئەوەی دەستكەوتووە یانەی ئەهلی میسری پێشنیاری گۆڕینەوەی یاریزانێكی بۆ یانەی هەولێر كردووە، ئامادەیە هێرشبەری سلۆڤینی یانەكەی (نیتس گرادیشار) پێشكەشی یانەی هەولێر بكات و تەنانەت بەشێك لە مووچەی ئەو یاریزانەش دابین بكات لە بەرامبەر دەستبەرداربوون لە مستەفا قابیل.

نیتس گرادیشاری تەمەن 23 ساڵ، 3 یاریی بە درێسی هەڵبژاردەی سلۆڤینیا كردووە، لەگەڵ یانەی ئەهلی میسریش لە كۆی 38 یاری، 9 گۆڵ و 5 ئەسیستی كردووە، نرخی لە بۆرسەی یاریزانان 120 ملیۆن یۆرۆیە، لە بەرامبەردا نرخی مستەفا قابیل لە بۆرسەی یاریزانان بە نیو ملیۆن یۆرۆ تۆمار كراوە، بەڵام دەستەی هونەری یانەی ئەهلی لە ئاستی هێرشبەرە پیشەگەرە سلۆڤیینییەكەیان رازی نین و پێشتر ئەو یاریزانە لە مۆندیالی یانەكان یاری كردووە و بەرامبەر ئینتەر مەیامیش بەشێوەی سەرەكی بەشداریی یارییەكەی كردووە.

یانەی ئەهلی میسری چاوەڕێی وەڵامی یانەی هەولێر دەكات، ئەگەر ئۆفەری گۆڕینەوەكە لە لایەن هەولێر ڕەت كرایەوە، یانەی میسرییەكە ئامادەیە گرێبەستەكەی مستەفا قابیل لەگەڵ یانەی هەولێر بشكێنێت كە مەرجی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی ئەو یاریزانە لەگەڵ هەولێر 400 ملیۆن دیناری عێراقییە.

مستەفا قابیل، تەمەنی 20 ساڵە و لە باڵەكان دەتوانێت بە قاچی راست و چەپ یاری بكات، بە گشتی لە سەرجەم پاڵەوانێتێیەكان بە درێسی یانەی هەولێر لە كۆی 35 یاری 9 گۆڵ و 8 ئەسیستی كردووە، لەگەڵ یانەی هەولێر پابەندە بە گرێبەستێك تا هاوینی 2027، مەرجی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەكەشی 400 ملیۆن دیناری عێراقییە، دوو هەفتە لەمەوبەر یانەی ئیتیفاقی سعوودیەش هەوڵی گواستنەوەی ئەو هێرشبەرە كوردەی دابوو.