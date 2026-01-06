پلانی نهێنی رامۆس و ریال مەدرید ئاشكرا دەبێت

پێش کاتژمێرێک

سێرجیۆ ڕامۆسی بەرگریکاری ئەفسانەی ئیسپانی، چارەنووسی خۆی لە نێوان سێڤییا و ڕیال مەدرید بە هەڵبەستراوی ماوەتەوە، رامۆس دەیەوێت دوایین ساتی وەرزشی لەنێو یاریگەكان لەنێوان یەكێك لەو دوو یانە دڵخوازەی تەواو بكات.

سێرخیۆ رامۆس گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەی مۆنتێری مەكسیكی هەڵوەشاندەوە و دوو مانگی دیكە تەمەنی دەبێتە 40 ساڵ، لەوەتەی ئیسپانیای جێهێشتووە هیچ كاتێك چاوی لەسەر یانەكانی ریال مەدرید و سێڤییا هەڵنەگرتووە، خۆشەویستییەكی گەورەی بۆ یانە ئەندەلووسییەكە هەیە، بەردەوامیش هەوڵی داوە سەرنجی ریال مەدرید بۆ لای خۆی رابكێشێت.

بە گوێرەی پێگەی گڵۆباڵی ئینگلیزی، پلانی نهێنی سێرخیۆ رامۆس گەڕانەوەیە بۆ ریال مەدرید، ئامادەیە بە كەمترین مووچە ئەم وەرزە لەگەڵ بەرگسپییەكانی مێرنگی تەواو بكات، چونكە بەنیازە لە مەدریدی پایتەخت بچێتە نێو هەندێك پرۆژەی وەربەرهێنان كە بەهایەكەی دەگاتە 400 ملیۆن یۆرۆ.

رامۆس سەرەتای یاریكردنی لەگەڵ یانەی سێڤییا دەستپێكردووە و 87 یاریی بە درێسی یانە ئەندەلووسییەكە كردووە و یەكێك لە بژاردەكانی گەڕانەوەیە بۆ ئەو یانەیە و دەیەوێت سەركردایەتی ئەو نەوە تازەیەی ئێستای سێڤییا بكات، ئەمەش لە كاتێكدایە كە كارگێری یانەی سێڤییا بیرۆكەی كاركردنیان گۆڕیوە و هاوشێوەی یانەی كۆمۆی ئیتاڵی زیاتر پشت بە یاریزانانی ئەكادیمیا و بەهرەمەندەكان دەبەستێت.

لە لایەكی دیكەیشەوە، سێرخیۆ رامۆس ئامانجی ئەوەیە لە دوای وازهێنانی لە یاریكردن هاوشانی هاوڕێی پێشووی رائول گۆنزالێز وەكو راهێنەر لە ریال مەدرید كار بكات، بەوپێیەی ئێستا هەردووكیان پەیوەست نین بە هیچ یانەیەك.

رائول گۆنزالێز هاوینی رابردوو یانەی كاستیای ریال مەدریدی جێهێشت و ئۆفەری لە لایەن یانەكانی لیگانیس و لێڤانتی پێگەیشت، تەنانەت ریال سۆسیدادیش بەنیاز بوو بیر لە رائول بكاتەوە، بەڵام هیچ رێككەوتنێك رووینەدا، پێشبینی دەكرێت لە داهاتوو رامۆس و رائول بەیەكەوە وەكو ستافێكی هونەری دەربكەون.