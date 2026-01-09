لە برۆکسل و پاریس بۆ پشتیوانی لە کوردانی ڕۆژئاوا خۆپیشاندانی بەرفراوان دەکرێت
لە شاری برۆکسلی پایتەختی بەلجیکا، کوردانی هەرچوار پارچەی کوردستان بۆ پشتیووانی لە هاووڵاتیانی کوردی دانیشتووی حەلەب خۆپیشاندانێکی فروانیان ئەنجامدا و بڕیاریشە سبەی لە بەردەم پەرلەمانی ئەوروپا و لە پاریس خۆپیشاندانی ملیۆنی لە دژی سوپای عەرەبیی سووریا بکرێت، کە هێرشیان کردوووەتە سەر هەردوو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە.
هەینی 9ـی کانوونی دووەمی 2026، بارزان حەسەن، پەیامنێری کوردستان24 لە برۆکسل، ڕایگەیاند، ئەمڕۆ کوردانی هەرچوار پارچەی کوردستان لە شاری برۆکسل بۆ پشتگیری لە کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا، بڕیار وایە سبەی شەممە، خۆپیشاندانێکی یەک ملیۆنی فراوان لەبەردەم باڵەخانەی پەرلەمانی ئەوروپا ئەنجام بدەن.
بارزان حەسەن گوتیشی؛ خۆپیشاندانی سبەی بەردەم پەرلەمانی ئەوروپا، بۆ ئەوەیە کە یەکێتی ئەوروپا لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بڕیار بدات بە ڕاگرتنی ئەو هێرش و پێشێلکاریانەی سوپای عەرەبیی سووریا دژ بە هاووڵاتیانی کوردی دانیشتووی هەردوو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە دەیکات.
بارزان حەسەن، گوتیشی،"سەرچاوەیەکی ئەمنی لە شاری بەلجیکا، بو کوردستان24ـی ئاشکرا کردووە، سبەی شەممە بڕیارە خۆپیشاندانێکی یەک ملیۆنی لە شاری پاریسی پایتەختی فەرەنسا دژی لەشکرکێشی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر کوردانی حەلەب بەڕێوەبچێت.
چوار ڕۆژە سوپای عەرەبیی سووریا بە فەرمانی ئەحمەد شەرع، بە چەکی قورسەوە هێرشی سەربازیی بۆ سەر هەر دوو گەڕەکی کوردی؛ "ئەشڕەفییە و شێخ مەقسوود" لە حەلەب، دەستپێکردووە.
سوپای عەرەبیی سووریا، بە شێوەیەکی هەڕەمەکی بە تانک و بە چەکی قورس، بۆردومانی ئەو دوو گەڕەکە کوردییە دەکات، بەمەش نزیکەی 150 هەزار هاووڵاتیی دانیشتووی ئەو گەڕەکە، ئاوارە بوونە، لە ئەنجامی بۆردومانە بەردەوام و هەڕەمەکییەکان، زیاتر لە 23 هاووڵاتیی سڤیل شەهید بوون و 98ـی دیکەش بریندار بوونە.