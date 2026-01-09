سەرۆک بارزانی و تۆم باراک دۆخی حەلەبیان تاوتوێ کرد

پێش 29 خولەک

لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، سەرۆک بارزانی و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ کاروباری سووریا، دۆخی حەلەبیان تاوتوێ کرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 9ی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی و تۆم باراک نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا بۆ کاروباری سووریا و باڵیۆزی ئەمەریکا لە تورکیا لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا گفتوگۆیان لە بارەی دۆخی حەلەب کرد.

بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، لەو پەیوەندییە تەلەفۆنیەدا، بیروڕا لەبارەی بارودۆخی سیاسیی ناوچەکە و سووریا و دوایین پەرەسەندن و گرژییەکانی سووریا و شاری حەلەب ئاڵوگۆڕ کرا.

هەر لەو پەیوەندییە تەلەفۆنیەدا هەردوولا جەختیان لەوە کردەوە کە پێویستە هەموو هەوڵێک بدرێت بۆ ئەوەی گرژی و ئاڵۆزییەکان نەمێنن و بارودۆخ ئاسایی ببێتەوە و هەنگاوی جددیش بۆ بەدیهاتنی ئاسایش و سەقامگیری و ئاشتی بنرێت.