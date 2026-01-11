سێ پێشمەرگە لە لایەن سوپای عێراقەوە دەستگیرکراون

پێش 46 خولەک

سێ پێشمەرگەی کوردستان بە بیانووی "هەڵگرتنی چەک" لە لایەن سوپای عێراقەوە دەستگیرکراون.

کاوە شێخانی، ڕاوێژکاری پارێزگاری سەڵاحەددین، بە هێمن دەلۆ، پەیامنێری کوردستان24ی گوت، ئەمڕۆ یەکشەممە، 11ـی کانوونی دووەمی 2025، سوپای عێراق لە بازگەی 'خدر وەلی' لە سنووری خورماتوو سێ پێشمەرگەی لیوای 9ی دەستگیر کرد.

بەپێی زانیارییەکان، ئەو سێ پێشمەرگەیە خەڵکی شاری هەولێرن و ناوەکانیان بریتییە لە:

- دەرباز محەممەد

- جومعە حەمە عەبدولڕەحمان

- عومەر جەلال عەبدولڕەحمان

بە گوتەی شێخانی، ئەو پێشمەرگانە لە کاتی گەڕانەوەیان لە دەوامی فەرمی خۆیاندا بوون و بیانووی دەستگیرکردنیان، "هەڵگرتنی چەک بووە." هەروەها گوتیشی، "ئێمە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی سنوورەکە لەسەر هێڵین بۆ ئازادکردنیان."