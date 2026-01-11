عەگید کابایێل: هێزی كوردم پیشانی هەموو دونیا دا

عەگیدەكەی كوردان بە لێدانێكی كوشندە سەركەوتنێكی مێژوویی بەدەستهێنا

پێش کاتژمێرێک

عەگید کابایێل بۆکسێنەری کورد توانی بردنەوەیەکی مێژوویی بەدەست بهێنێت و ببێتە پاڵەوانی کێشی قورسی و رایگەیاند توانی هێزی كورد پیشانی هەموو دونیا بدات.

عەگید کابایێل هێزەکەی کوردان بە سپۆنسەری رێکخراوی کوردستان فاوندەیشن، لە یارییەکی مێژوویی و لە پێناو بردنەوەیەکی دیکە، لە ئەڵمانیا رووبەڕووی دامیان نیبا پاڵەوانی پۆڵەندی بووەوە و لە کۆتاییدا پاڵەوانەکەی کوردان توانی رکابەرەکەی تووشی دۆڕان بکات و بردنەوەیەکی مێژوویی بەدەست بهێنێت.

عەگید لە سەرەتای رووبەڕووبونەوەکە تووشی ئەستەمی بووەوە و لە کۆتاییدا لە تایمی سێیەم توانی بە لێدانی کوشندە رکابەرەکەی ببەزێنێت و ببێتە براوەی یارییەکە.

پاڵەوانە کوردەکە پێش ئەم رووبەڕووبونەوەیە خاوەنی 26 بردنەوە و 0 دۆڕان و 18 لێدانی کوشندە، بەڵام لە دوایین لێدانی یەكلاكەرەوە عەگیدی کوردان توانی بیست و حەوتەمین بردنەوەی لەسەر یەک بەدەست بێنێت و ژمارەی لێدانە کوشندەکانیشێ گەیاندە 19 لێدان.

عەگید لەو یارییە سەرەتا سێ لێدانی راستی بەهێزی بەرکەوت و لە کۆتاییدا هێزەکەی کوردان بە ئامادەبوونی نزیکەی 13 هەزار کەس، لە قۆناغی سێیەم رکابەرەکەی بە لێدانێکی کوشندەی یەكلاكەرەوە تووشی دۆڕان بکات.

دوای ئەوەی بردنەوە مێژووییە عەگید کابایێل بانگهێشتی ئولێکساندەر ئۆسیک پاڵەوانی جیهانی لەسەر ئاستی هەرسێ کێشی یەکگرتوی قورسی کرد و ئامادەیی خۆی بۆ رووبەڕووبونەوەی ئەو پاڵەوانە جیهانیە راگەیاند و گوتیشی: بژی كوردستان، ئەمەی بینیتان هێزی كورد بوو پیشانی هەموو دونیام دا.