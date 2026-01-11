خوشک و برایەک لە ڕێگەی چوونە قوتابخانە ئۆتۆمبێل لێیدان و گیانیان لەدەستدا

پێش 42 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سۆران، ئاماژە بەوە دەکات، لە گوندی سەرنەوس سۆران، لەکاتی چوونە قوتابخانە، ئۆتۆمبێلێک خوشک و برایەک دەشێلێت و گیان لەدەستدەدەن.

ئاکارا الیشا کیۆ، بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سۆران، ئەمڕۆ یەکشەممە، 11ـی کانوونی دووەمی 2026، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کاتژمێر یەکی نیوەڕۆی ئەمڕۆ، خوشک و برایەک لە گوندی سەرنەوس سۆران، لەکاتی چوونە قوتابخانە، ئۆتۆمبێلێک هەردوو منداڵەکە دەشێلێت و دوای گەیاندنیان بۆ نەخۆشخانە گیان لەدەستدەدەن.

بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سۆران، ئاماژەی بەوە دا، یەکێک لە قوتابییەکان پۆلی یەکە و ئەوەی دیکە پۆلی پێنجەمی بنەڕەتییە، ئەو کەسەی خۆی پێدا کێشاوە مێر منداڵ بووە تەمەنی لە نێوان 12 بۆ 14ساڵییە.

هەروەها جەختی لەوە کردەوە، لیژنەیەکى لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە پێکهێناوە.