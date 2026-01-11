هۆزان دەروێش: کوردینە یەکبگرن

پێش 20 خولەک

هونەرمەندی گۆرانیبێژ هۆزان دەروێش خەمگینی خۆی بۆ ڕووداوەکانی ڕۆژئاوای کوردستان و هەردوو گەڕەکی ئەشرەفییە و شیخ مەقسوودی حەلەب دەربڕیوە و دەڵێت: کوردینە لەهەر چوار پارچە یەک بگرن و ببنە یەک.

هونەرمەندی گۆرانیبێژ هۆزان دەروێش کە خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە، لەبارەی ڕووداوەکانی ڕۆژئاوای کوردستان و هەردوو گەڕەکی ئەشرەفییە و شیخ مەقسوود پەیامێکی پڕ لە خەمگینی خۆی، لە پەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بلاوکردووەتەوە و تێیدا دەڵێت: دیمەنەکانی ئەو چەند ڕۆژەی ڕۆژئاوای کوردستان، دڵی ئێمەی لەهەر چوار پارچەی کوردستان، پارچە پارچە کردووە، دەڵێت: کوردینە، ببنە یەک، با دوژمن ببێتە سەت، لە شیخ مەقسوود و لە ئەشرەفییە و هەر پارچەیەک و شوێنێکی ئەم جیهانە، کورد ببنە یەک، ئەمڕۆ ڕۆژی مان و نەمانە، بۆ ئێمەی کورد یا مان، یاخود نەمان لەبەردەممانە، بەڵام ئێمە دەمێنین و بەرخودان دەکەین، کوردینە یەکتر بەجێ نەهێڵن، لەشکری وڵاتان بشکێنن و دەست بخەنە نێو دەستی یەکتر، دەنگی خۆتان بکەنە یەک، بەیەکەوە خەبات بۆ کوردستانێکی خۆش بکەن، بە گریانەوەش دەڵێت: بۆ خاتری یەکێتی کوردان و دایکی شەهیدان و منداڵانی کورد، ببنە یەک.

لەو کورتە ڤیدیۆیەدا، هونەرمەندی گۆرانیبێژ هۆزان دەروێش بە گریانەوە لاوکێک بۆ برینداربوونی ڕۆژئاوای کوردستان دەڵێت: بە دەستی زاڵمان بریندارین، منداڵانی کورد دەگرین و هاوار دەکەن، کەس گوێی لە دەنگی ئەوان نابێت، هاوارە ..هاواری منداڵ و دایکی کورد بۆ ئاسمان بەرز دەبێتەوە.

هونەرمەند هۆزان دەروێش، خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە و ساڵانێکە لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان دەژیت و ژیانی هاوژینی لەگەڵ هونەرمەندی شاری هەولێر خوالێخۆشبوو سالار پەروەر پێکهێنا، هۆزان دەروێش چەندین گۆرانی نیشتمانی و ئەڤینداری هەیە و لەماوەی دواییدا گۆرانییەکی نوێی تۆمارکرد و بڵاوکردەوە.