کەشناسی: شەپۆلێکی بەفر و باران ڕوو لە هەرێم دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە، 12ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ ڕەوشی کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند؛ شەپۆلێکی تری بەفر و باران لە دەریای سپی ناوەڕاستەوە بەرەو ناوچەکانی هەرێم بەڕێوەیە.

بەگوێرەی ڕاپۆرتی کەشناسی، ئەمڕۆ ئاسمانی هەرێم بەگشتیی نیمچە هەور دەبێت. تەمومژێکی چڕ لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەڵات و سەنتەری پارێزگای سلێمانی دروست دەبێت و تا درەنگانی شەو بەردەوام دەبێت.

لە کاتەکانی ئێوارەی ئەمڕۆوە، کاریگەریی شەپۆلێکی نوێی دابارین سەرەتا لە پارێزگای دهۆکەوە بە نمەباران دەستپێدەکات و لە ناوچە شاخاوییە سنوورییەکانیش بەفر دەبارێت، پاشان لە درەنگانی شەودا کاریگەرییەکە دەگاتە ناوچەکانی ناوەڕاستی هەرێم.

کەشناسی ئاماژە بەوە دەکات؛ سبەی سێشەممە ئاسمانی هەرێم دەبێتە هەوری تەواو و بارانبارین سەرتاسەری ناوچە جیاجیاکان دەگرێتەوە، لە ناوچە شاخاوییە بەرزەکانیش بەفر دەبارێت. پێشبینیش دەکرێت ئەم ناسەقامگیرییەی کەشوهەوا تا ڕۆژی چوارشەممە بەردەوام بێت.

پلەکانی گەرما لە ماوەی ئەم 48 کاتژمێرەدا ڕوو لە دابەزین دەکەن، بە جۆرێک سبەی سێشەممە 3 بۆ 4 پلە ساردتر دەبێت لە ئەمڕۆ. خێرایی با لە هەندێک کاتدا چالاک دەبێت و دەگاتە سەرووی 30کم/ک، بەتایبەت لە ناوچەکانی گەرمیان. هەروەها بەهۆی تەم و دابارینەوە، مەودای بینین لە هەندێک شوێن بۆ کەمتر لە یەک کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.

نزمترین پلەکانی گەرما بۆ سبەی سێشەممە:

حاجی ئۆمەران: 1 پلەی ژێر سفر

سۆران: 3 پلە

سلێمانی: 6 پلە

دهۆک و زاخۆ: 7 پلە

هەولێر: 11 پلە

کەرکوک و گەرمیان: 12 پلە