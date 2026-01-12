سەرکردەیەکی ڕەوتی حیکمە: هێشتا کاندیدبوونی مالیکی یەکلا نەبووەتەوە

پێش 59 خولەک

دوو سەرکردەی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ کوردستان24 ئاشکرای دەکەن، هێشتا کاندیدبوونی نووری مالیکی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران یەکلایی نەکراوەتەوە و ناوبراو کێشەی لەسەرە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 12ـی کانوونی دووەمی 2026، ڕەحیم عەبودی، سەرکردە لە ڕەوتی حیکمە کە یەکێک لە پێکهێنەرەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، محەممەد شیاع سوودانی هێشتا بەڵگەنامەی کشانەوەی لە کاندیدبوون بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران پێشکەشی چوارچێوەی هەماهەنگی نەکردووە، کاندیدبوونی نووری مالیکیش یەکلایی نەبووەتەوە، چونکە لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی کێشەی لەسەرە.

عەبودی دەشڵێت: گەر چوارچێوەی هەماهەنگی نەگەنە کۆدەنگی لەسەر یەکلایکردنەوەی کاندیدێک، ئەوا بە دەنگدان کاندیدی سەرۆک وەزیران دیاریی دەکەن.

هاوکات، عەبدولڕەحمان جەزائیری، نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ نووری مالیکی کاندیدی کۆتایی نییە، چونکە ڕەوتی حیکمە و عەسائیب ئەهلولحەق بە کاندیدبوونی ڕازی نین، هەروەها ڕەنگە مەرجەعییەتی باڵای شیعەکانیش کاندیدبوونی مالیکی قبوڵ ناکات، مەرجەعیەت پاشەکشەی لەو بنەمایە نەکردووە کە تاقیکراوەکان تاقی ناکرێنەوە.

پێشتر سەرچاوەیەکی سیاسیی ئاگادار، بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، محەممەد شیاع سوودانی، لە دوایین کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی بە فەرمی لە کاندیدبوونی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق کشاوەتەوە و ڕێگەی بۆ نووری مالیکی خۆش کردووە.