هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە بۆ کوردستان24: سوودانی بە فەرمی لە کاندیدبوون بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران کشایەوە
سیاسی

میسر جەخت لە بەهێزترکردنی پەیوەندییەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکاتەوە

کوردستان

ئەمڕۆ دووشەممە، 12ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پێشوازی لە باڵیۆز مەحموود فاروق یوسف ، کونسوڵی گشتیی میسر لە هەرێمی کوردستان کرد.

لە دیدارەکەدا ، گفتوگۆ لەبارەی سەردانی ئەم دواییەی سەرۆکی حکوومەت بۆ قاهیرە و دیداری لەگەڵ سەرۆک کۆماری میسر عەبدولفەتتاح ئەلسیسی کرا .

کونسوڵی گشتیی میسر ، ئاماژەی بە گرنگیی سەردانەکە و ڕۆڵی لە پێشخستنی زیاتری پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کرد و خواستی وڵاتەکەشی بۆ بەهێزترکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە.

سەرۆکی حکوومەت ، پێزانینی بۆ ڕۆڵی میسر و سەرۆک سیسی لە پشتیوانیکردنی پرسی کورد و ئاشتیی و سەقامگیریی ناوچەکەدا دەربڕی.

 

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,