گەشتوگوزاری هەڵەبجە: پێشوازیمان لە زیاتر لە یەک ملیۆن گەشتیار کردووە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری هەڵەبجە، لە ڕاپۆرتی ساڵی 2025، سەرکەوتنی پلانی ڕاکێشانی گەشتیارانی ڕاگەیاند کە تێیدا پتر لە یەک ملیۆن گەشتیار سەردانی پارێزگاکەیان کردووە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئاماژە بەوە دەکات، سەرەڕای بەردەوامیی قەیرانی دارایی، توانیویانە لە کەرتی وەبەرهێنان و نۆژەنکردنەوەدا هەنگاوی گرنگ بنێن و داهاتی گەشتیاریی ناوچەکە ببوژێننەوە.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری هەڵەبجە، لە ماوەی ساڵی 2025دا، پارێزگای هەڵەبجە پێشوازی لە 1017540 گەشتیار و سەردانیکەر کردووە، کە ئەم ژمارە زۆرە کاریگەریی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی لەسەر بوژانەوەی بازاڕ و زیادکردنی داهاتی بنکە گەشتیارییەکانی سەنتەری شار و دەوروبەری هەبووە، هاوکات داهاتی بەڕێوەبەرایەتییەکە لەم ساڵەدا گەیشتووەتە نزیکەی 71000000 دینار.

ڕاشیدەگەیەنێت: لە ڕووی ئاوەدانییەوە، سێ پڕۆژەی گرنگ جێبەجێ کراون کە بریتین لە، نۆژەنکردنەوەی سەیرانگای چاوگ و جوانکاری و بەگەشتیاریکردنی جۆگەی نێوان ئێران و عێراق لەگەڵ کۆڵانێکی نموونەیی لە بیارە، هەروەها کار لەسەر کۆمەڵێک پڕۆژەی گەورەی وەبەرهێنان کراوە وەک کۆمەڵگەی شاهانەی زەڵم، هۆتێلی تاڤگەی زەڵم، هەوارگەی هەورامان، کورد لاند، هۆتێلی پێنج ئەستێرە لە هەڵەبجە، شاری یاری تایگەر تاون، گوندی گەشتیاری بیارە و پڕۆژەی خان ئەحمەد خان، کە بە تەواوبوونیان گۆڕانکاریی ڕیشەیی لە کەرتی گەشتیاریی ناوچەکەدا دروست دەکەن.

سەبارەت بە ئاستەنگەکان، بەڕێوەبەرایەتییەکە ڕوونی کردووەتەوە، بەهۆی قەیرانی داراییەوە چەندین پڕۆژەی پێویست ڕەت کراونەتەوە، لەوانە دروستکردنی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان لە ئاوێسەر، ڕێگاسازی نێوان تەوێڵە و بەڵخە، تۆرەکانی کارەبا و بیر و ڕووناککردنەوە بۆ سەیرانگاکانی نەوڕۆڵی، شەڵواندڕ و جەلیلە.

لە لایەکی دیکەوە، تیمەکانی پشکنین چالاکانە 285 بەسەرکردنەوەیان بۆ بنکەکان ئەنجام داوە و لەو چوارچێوەیەدا 49 ئاگادارکردنەوە دراوە و دوو هۆڵی ئاهەنگگێڕان داخراون، لە بەرامبەریشدا 16 سوپاس و پێزانین بەخشراوەتە خاوەنکارە پابەندەکان.

هەر ساڵی ڕابردوو، 108 مۆڵەتی نوێ دراوە و 65 پۆلێن بۆ شوێنە جیاوازەکان کراوە، هاوکات سیستمێکی داتابەیسی مۆدێرن بۆ ڕاییکردنی کاروباری هاووڵاتییان لە ناو بەڕێوەبەرایەتییەکەدا جێگیر کراوە.

لە ڕووی چالاکییە کلتووری و نێودەوڵەتییەکانەوە، گەشتوگوزاری هەڵەبجە ڕێکخەری سەرەکیی یانزەهەمین ڤیستیڤاڵی هەنار و پایز و ڕۆژی هەڵەبجە بووە، هەروەها بەشداریی لە سێیەمین پێشانگای گەشتوگوزاری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە هەولێر کردووە و پێشوازی لە لوتکەی تەندروستی کوردستان کردووە،لە پاڵ ئەمانەدا، ڕێز لە 16 ڕۆژنامەنووس نراوە بۆ پشتگیرییەکانیان. یەکێکی دیکە لە کارە ستراتیژییەکان، پێشکەشکردنی دیزاینێکی مۆدێرن بووە بۆ ڕێگای هەڵەبجە – عەنەب کە پەرەپێدانی ڕێگای پاسکیل، پیادەڕەو و سەوزکردنی لەخۆ گرتووە.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشتوگوزاری هەڵەبجە دووپاتی دەکاتەوە، ئەم کارانە ئەرکی نیشتمانییان بووە و داوا لە وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن هاوکار بن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا خزمەتی زیاتری پارێزگاکە بکەن.

پارێزگای هەڵەبجە بەهۆی هەڵکەوتە جوگرافییەکەی و بوونی ناوچە شاخاوییەکان و سەرچاوە ئاوییە دەوڵەمەندەکانی وەک زەڵم و ئاوێسەر، یەکێکە لە سەرچاوە سەرەکییەکانی گەشتوگوزار لە هەرێمی کوردستان، ساڵانە لە وەرزەکانی بەهار و پایزدا زۆرترین گەشتیار لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە ڕووی تێ دەکەن، ئەمەش وای کردووە پەرەپێدانی ژێرخانی گەشتیاری و ڕاکێشانی وەبەرهێنەران ببێتە لەپێشینەی کارەکانی حکومەتی خۆجێی بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی قەیرانی دارایی و دابینکردنی هەلی کار بۆ گەنجانی ناوچەکە.