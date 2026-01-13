تەندروستی

نەخۆشخانەی هەولێری فێرکاری: ساڵی ڕابردوو نزیکەی 11 هەزار نەشتەرگەری لە نەخۆشخانەکەمان کراوە

وێنەی ئەرشیفی نەخۆشخانەی هەولێری فێرکاری
وێنەی ئەرشیفی نەخۆشخانەی هەولێری فێرکاری
ئەمڕۆ سێشەممە، 13ـی کانوونی دووەمی2026، بەڕێوەبەرایەتی نەخۆشخانەی هەولێری فێرکاری لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماری کار و چالاکییەکانی ساڵی ڕابردووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند؛ لەو ماوەیەدا نزیکەی 11 هەزار نەشتەرگەری جۆراوجۆر بۆ هاووڵاتییان ئەنجامدراون.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، کۆی گشتیی ئەو نەشتەرگەرییانەی لە تەواوی بەشەکاندا ئەنجامدراون بریتی بووە لە 10 هەزار و 82 نەشتەرگەری. لەو ژمارەیەش، زۆرترین ڕێژە لە بەشی "چاو" تۆمارکراوە کە 2 هەزار و 650 نەشتەرگەری بووە.

لە تەوەرێکی دیکەی ئامارەکەدا هاتووە، لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا 141 هەزار و 261 هاووڵاتی بە مەبەستی پشکنین، وەرگرتنی چارەسەر و چاودێری پزیشکی، سەردانی بەشە ڕاوێژکارییەکانی نەخۆشخانەکەیان کردووە.

بەڕێوەبەرایەتی نەخۆشخانەی هەولێری فێرکاری جەختی لەوەش کردووەتەوە؛ سەرجەم ئەو نەشتەرگەری و خزمەتگوزارییە پزیشکییانە بە شێوەیەکی "خۆڕایی" پێشکەش بە هاووڵاتییان کراون. هەروەها دڵنیایی دەدەنە هاووڵاتییان  پرۆسەی دابینکردنی دەرمان، پێداویستی پزیشکی و ئەنجامدانی نەشتەرگەرییەکان لە نەخۆشخانەکە بە بەردەوامی بەردەست دەبێت.

