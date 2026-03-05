سەرجەم بەرپرسانی هەواڵگریی دەشتی نەینەوا لە پۆستەکانیان دوورخرانەوە

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، فەرمانی دەرکرد بۆ دوورخستنەوەی سەرجەم بەرپرسانی دەزگا هەواڵگرییەکان لە سنووری ئۆپەراسیۆنەکانی دەشتی نەینەوا.

محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، فەرمانی بە لادانی سەرجەم بەرپرسانی دەزگا هەواڵگرییەکان لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی دەشتی نەینەوا کرد، ئەمەش لە چوارچێوەی رێکارە نوێیەکاندا دێت.

ئەم بڕیارەی سوودانی دوای ئەوەی دێت، لە چەند رۆژی رابردوودا لە سنووری نەینەوا، لە لایەن گرووپە چەکدارە لە یاسا دەرچووەکانەوە، بە درۆن و کاتیۆشا هێرش کراوەتە سەر هەرێمی کوردستان.

لەوەتەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران دەستی پێکردووە، گرووپە چەکدارە لە یاسا دەرچووەکان، هەمیشە بە درۆن هێرش دەکەنە سەر بنکەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان.