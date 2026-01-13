ئامار و پێشهاتەكانی كلاسیكۆی كوردستان

هەولێر و دهۆك بۆ كلاسیكۆی كوردستان شەش یاریزانیان لەدەست داوە

پێش کاتژمێرێک

لە گەڕی دوازدەیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق یاریی دێربی كوردستان لە نێوان هەولێر و دهۆك بەڕێوە دەچێت، ئەو دوو یانەیە لە لایەن دوو گەورەترین و دیارترین راهێنەرانی عێراقی سەرپەرشتی دەكرێن، هەردوو یانە بۆ ئەم یارییە شەش یاریزانیان لەدەست داوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 13 جەنیوەری 2026، لە خولی ئەستێرەكانی عێراق یانەی هەولێر لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری میوانداریی دهۆكی هاونیشتیمانی دەكات، هەردوو یانە بەیەكەوە "دیداری دووبرا"ـیان وەكو پشتیوانی بۆ رۆژئاوای كوردستان كردووەتە ناونیشانی رووبەڕبوونەوەكەیان.

هەولێر بۆ ئەم یارییە 3 یاریزانی بە هۆكاری جیاواز لەدەستداوە كە پێكهاتوون لە (ئاكۆ عوزێر، عەلا رەعد و مامادۆ دیارا)، لە بەرامبەردا یانەی دهۆكیش بۆ یاریی كلاسیكۆ لە تواناكانی 3 یاریزانی بێبەشبووە كە پێكهاتوون لە (یوسف ئیمام، مستەفا نەواف و پەشەنگ عەبدوڵڵا).

بەگوێرەی خەملاندنی پێگەی ترانسفێر ماركێتی جیهانی، نرخی هەردوو پێكهاتەی هەولێر و دهۆك تاڕادەیەك لە یەكتر نزیكە، بەهای سەرجەم یاریزانانی هەولێر گرانترە و دەگاتە 7 ملیار و 41 ملیۆن دیناری عێراقی، لە بەرامبەردا بەهای یاریزانانی هەڵۆیەكانی بادینان دەگاتە 7 ملیار دینار.

هەولێر بە كۆكردنەوەی 27 خاڵ لوتكەی خولی ئەستێرەكانی عێراقی گرتووە و ئەم وەرزە تاكە یانەیە لە عێراق هیچ یارییەكی نەدۆڕاندووە، لە دوایین پێنج كلاسیكۆ، هەولێر 3 سەركەوتن و شكستێك و یەكسانبوونێكی تۆمار كردووە، ئەمەش لە كاتێكدایە دهۆك بە كۆكردنەوەی 17 خاڵ لە ریزبەندی نۆیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق دێت و لەگەڵ عەبدولغەنی شەهدی راهێنەری هەشت یاری كردووە و هیچ یارییەكی نەدۆڕاندووە.