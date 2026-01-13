هەسەدە: هێزەکانی سوپای عەرەبیی سووریا دێر حافر تۆپباران دەکات

پێش کاتژمێرێک

هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) ڕایدەگەیەنێت: هێزەکانی سوپای عەرەبیی سووریا،. ئێستا دێر حافر تۆپباران دەکات و لە شارۆچکەی ئەبو حەمام لە دەورووبەری ڕۆژهەڵاتی دێرەزوور، هێرشیان کردە سەر خاڵێکی هێزەکانمان

ئەمڕۆ سێشەممە 13ـی کانوونی دووەمی 2026، هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، کاتژمێر 11:25 ـی دوێنێ شەو، هێزە چەکدارەکانی سەر بە سوپای عەرەبیی سووریا، لە ئەبو حەمام و لەلایەکی دیکەشدا لە بەرەی ڕووباری فورات، بە چەکی( ڕەشاش) هێرشیان کردووەتە سەر خاڵێکی هێزەکانیان بێ ئەوەی هیچ زیانێک بە ئەندامانی هێزەکەیان بگەیەنێت.

هەسەدە ڕاشیدەگەیەنێت: هێزەکانیان دەستبەجێ وەڵامی سەرچاوەی هێرشەکەیان دایەوە و هەموو ڕێکارێکیان گرتەبەر بۆ پارێزگاری کردن لە خاڵەکانیان لەو ناوچەیە.

هاوکات هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕایگەیاند: هێزەکانی سوپای عەرەبیی سووریا، دەستیان بە تۆپبارانکردنی دێر حافر کردووە، دەشڵێت: تا ئیستا زیانەکانی ئەم تۆپبارانە نەزاندراوە.