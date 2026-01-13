هاوکاری دارایی هاوپەیمانان دابەش دەکرێت

پێش 30 خولەک

هاوکاریی دارایی هاوپەیمانانی مانگی 12ـی ساڵی 2025، خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان و، ڕۆژی پێنجشەممە 15ـی ئەم مانگە، دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

وەزارەتی پێشمەرگە لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، ئەمڕۆ سێشەممە، 13ـی کانوونی دووەمی 2026، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانانی مانگى 12 ـی ساڵی 2025، خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، رۆژی پێنجشەممە 15ـی کانوونی دووەمی 2026، هاوکارییەکە لە لایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتى بودجە و بەرنامەکان (ژمێریارى سەربازى) دوای ئەنجامدانی ڕێکارە دارایی و ژمێریارییەکان، دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

وەزارەتەکە دەڵێت: لەم مانگەدا، زیاتر لە 97%ـی ئەفسەر و پلەدار و پێشمەرگە لە ڕێگەی پرۆژەی هەژماری من هاوکاری هاوپەیمانان وەردەگرن.