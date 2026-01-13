سبەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە

پێش 19 خولەک

سبەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بۆ تاوتوێکردنی بارودۆخی دارایی هەرێم و جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەی سێقۆڵی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان کۆدەبێتەوە.

سبەی چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە و دوو بڕگە تاوتوێ دەکات.

بڕگەکانی کۆبوونەوەکە:

1- خستنەڕووی پوختەی ساڵی دارایی 2025، و تاوتوێکردنی بارودۆخی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی دارایی 2026 و، بەدواداچوونی ئەنجومەنی وەزیران بۆ مووچەی مانگەکانی (11) و (12)ـی ساڵی 2025 و، زامنکردنی خەرجکردنی مووچەی مانگەکانی ساڵی 2026 و شایستە داراییەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدراڵ.

2- جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەی سیقۆڵی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بە سەرکەوتوویی لە لایەن هەرێمی کوردستانەوە لە سێ مانگی کۆتایی ساڵی 2025 و، بەرەوپێشچوونەکانی بەردەوامبوونی جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامەکە و، خستنەڕووی داتا و زانیارییەکان لە بارەی بڕی نەوتی هەناردەکراو و داهاتی بەدەستهاتووی فرۆشی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ گەنجینەی فیدراڵی.