بەرگریی شارستانی هەولێر: گەشتی ناوچە شاخاوییەکان مەکەن

پێش 52 خولەک

گوتەبێژی بەرگریی شارستانی هەولێر ڕایگەیاند، بەهۆی ئەو شەپۆلە بەفرو بارانەی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، لە سنووری پارێزگای هەولێر سەرجەم تیمەکانیان خراونەتە ئامادەباشییەوە، هاوکات داوا لە هاووڵاتییان و گەشتیاران دەکات ئەگەر کاری پێویستیان نەبێت، نەچنە دەرەوەی شار .

چوارشەممە 14ـی کانوونی دووەمی 2026، شاخەوان سەعید، گوتەبێژی بەرگریی شارستانی هەولێر، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 گوتی،" بەهۆکاری گۆڕانگارییەکانی کەشوهەوا و ئەو شەپۆلە باران و بەفربارینەی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، بۆ سەلامەتی گیانی هاووڵاتییان و گەشتیاران، داوا دەکەین سەردانی ئەو شوێنانە نەکەن کە مەترسی دروستبوونی لافا و پەنگخواردنەوەی ئاوی لێدەکرێت، هەروەها لەم کاتانەدا مەترسی زۆرە و گەشتی ناوچە شاخاوییەکان نەکەن، بە تایبەت تیمەکانی شاخەوانی.

لە بارەی ئامادەکارییەکان بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو، شاخەوان سەعید گوتی،" لە سنووری پارێزگای هەولێر 26 بنکەی بەرگریی شارستانی و 2 تیمی ڕزگارکردن و تیمێکی گەرۆک بۆ فریاگوزاریی خێرا هەن، سەرجەمیان لە ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبونەوەی هەر حاڵەتێکی نەخوازراو.

بە گوێرەی پێشبینییەکانی بەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی، پێشبینی دەکرێ، شەپۆڵێکی بەفر بارین لەناوچە شاخاوییەکان و سنوورییەکان بگرێتەوە، هەروەها لە بۆ ئەمشەو ئەگەری بارینی بەفر لە سەنتەری شارەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و باکووری شاری دهۆک هەیە، هاوکات شەپۆڵێکی نمە باران و بارانی مامناوەند سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگرێتەوە و پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە بۆ (3 - 5 ) پلەی سیلیزی.