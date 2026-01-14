شانۆگەری "شەوێکی لەبیر نەکراو" لەسلێمانی نمایش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

شانۆگەری (شەوێکی لەبیر نەکراو) کە بەرهەمی شانۆکارانی هەڵەبجەیە و لە دەرهێنانی خەڵات نەوزاد بوو، دوای ئەوەی کە بۆ ماوەی 20 ڕۆژ لەهەڵەبجە نمایش کرا و بەشداری بیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز کرد، لەئێستەدا بڕیارە لەشاری سلێمانی دەست بە نمایش بکەن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ی کانوونی دووەمی 2026، خەڵات نەوزاد، دەرهێنەری ئەو شانۆگەرییە، دەربارەی نمایشەکەیان لەشاری سلێمانی، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: دوای ئەوەی شانۆگەری "شەوێکی لەبیر نەکراو" لەبیستەمین فێستیڤاڵی شانۆی کوردی سەقز، لەلایەن لێژنەی دادوەری فێستیڤاڵ هەڵبژێردرا بۆ بەشداریکردن لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فەجر لە تاران، هەروەها بۆ ماوەی 20 ڕۆژ لە شاری هەڵەبجەی شەهید نمایش کرا، لە ئێستەدا لەسەر داواکاری خەڵکێکی زۆر شانۆگەرییەکەمان دەبەینە شاری سلێمانی و لەوێ دەست بە نمایش دەکەین.

خەڵات نەوزاد گوتیشی: ڕووداوەکانی ناو ئەم نمایشە شانۆییە پەیوەست کراونەتەوە بە زنجیرەیەک ڕووداو گەلێک کە لە چەند دەیەیەکی ڕابردوو ڕوویانداوە، گەر لە گۆشە نیگایەکەوە بڕوانین بۆ ڕووداوەکانی ناو ئەم نمایشە شانۆییە دەبینین نمایشەکە لە ڕێگەی چاوی ژنێکی شۆڕشگێڕەوە بەدواداچوون دەکات بۆ ململانێی دادپەروەری تۆڵەسەندنەوە و بێدەنگی و یادەوەری.

دەرهێنەری شانۆگەرییەکە زیاتر ئاماژەی پێدا: ئەو نمایشە باس لە ژیان و یادگەی ژنە شۆڕش گێڕێک دەکات کە چۆن بوێرانە ڕووبەڕووی سەرکوتکاری دەبێتەوە، وە باس لە سەروەختەکانی ژیان و مەرگ دەکات لە ناو زیندانە تاریکەکاندا، و چۆن بەر زەبری جەستەیی و دەروونی هەتا دەست درێژیش دەبێتەوە، ئەم تووندووتیژییە بەردەوامی دەبێت و دوای ئازاد بوونی هەمیشە وێڵە بەدوای بکەران و ئەنجامدەرانی ئەو تاوانەوە کەبەرامبەری کراوە.

خەڵات نەوزاد زیاتر باس لە ناوەڕۆکی نمایشەکە دەکات و دەڵێت: شانۆگەری "شەوێکی لەبیرنەکراو"، تێڕامانێکە لەسەر ئەوەی کە دوای دیکتاتۆریەت دێت، ئەو توندوتیژییە درێژخایەنەی کە دەچێتە ناو یادەوەرییەوە و ئەو پرسیارە بێکۆتایەی کە چۆن کۆمەڵگەیەکی بریندار دەتوانێت دادپەروەری بنیات بنێتەوە، نەک وەک تۆڵەسەندنەوە، بەڵکو وەک لەدایکبوونەوەی ئەخلاقی خودی مرۆڤایەتی.

جێگای ئاماژەیە، شانۆگەری "شەوێکی لەبیر نەکراو" لە نووسینی ئێڕیەڵ دۆرفمەنە و لە وەرگێڕانی فاڕووق هۆمەرە و خەڵات نەوزاد کاری دەرهێنانی بۆ کردووە، بڕیارە ئەو شانۆگەرییە 21ی کانوونی دووەمی 2026، لە شاری سلێمانی نمایش بکرێت و ماوەی 10 ڕۆژ بخایەنێت.