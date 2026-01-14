شەپۆڵێکی بەفر و باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەشی پێشبینی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینی کەشوهەوای ئەمڕۆ چوارشەممە و پێنجشەممەی بڵاو کردەوە و ئەگەری بەفر و باران بارین هەیەو لە ئێوارەدا کاریگەری ئەم شەپۆڵە کۆتای دێت و لە شەودا ئەگەری دروست بوونی تەم هەیە. .

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ی کانوومی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینی کەشوهەوای 48 کاژێری داهاتووی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە؛ کاریگەری شەپۆڵی باران بارین و بەفر بارین لەسەر ناوچە جیا جیاکانی هەرێم بەردەوامی دەبێت تا کاتەکانی دوای نیوەرۆ، نمە باران لەسەر ناوچەی جیا جیا دەبێت و ئەگەری بەفر بارین لە سەنتەری پارێزگای سلێمانی و دهۆک هەیە بە تێکەڵی لەگەڵ باران."

پیشبینی کەشوهەوای ئەمڕۆ چوارشەممە:

خێراى با: لەسەرخۆ ( 5– 15 ) کم/ک.

ئاراستەی با: باشوورى ڕۆژهەڵات

مەوداى بینین: (7 – 9 )کم دەبێت

پلەکانی گەرما: نزم دەبێتەوە بە (3 - 5) پلەی سیلیزی بەراورد بە دوێنێ

بەرزترین پلەی گەرمی پێشبینی کراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی؛

هەولێر : 8 پلەی سیلیزی

پیرمام : 4 پلەی سیلیزی

سۆران : 2 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 1- پلەی سیلیزی

سلێمانی : 6 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 7 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 6 پلەی سیلیزی

دهۆک : 6 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 6 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 6 پلەی سیلیزی

بە گوێرەی ڕاپۆرتەکەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، سبەى پێنچ شەممە ‌15ی کانوونی دووەمی 2026، لە کاتەکانی بەیانی ئاسمان نیمچە هەور دەبێت، لەگەڵ نمە بارانێکی کەم لەسەر ناوچە شاخاوییەکان و لە ناوچە سنووریەکان بەفرێکی کەم دەبێت، لە دوای نیوەرۆ ئاسمان بۆ ساماڵ و پەڵە هەور دەگۆرێت.

پیشبینی کەشوهەوای ڕۆژی پێنجشەممە:

خێراى با: لەسەرخۆ ( 10 –5 ) کم/ک .

ئاراستەی با: باشوورى ڕۆژهەڵات

پلەکانی گەرما: نزیک دەبێتەوە لە تۆمارکراوەکانی ئەمرۆ

مەوداى بینین: 7– 8 کم.

بەرزترین پلەی گەرمی پێشبینی کراوی سبەی بە پلەی سیلیزی؛

هەولێر : 8 پلەی سیلیزی

پیرمام : 5 پلەی سیلیزی

سۆران : 2 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 0 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 6 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 7 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 6 پلەی سیلیزی

دهۆک : 6 پلەی سیلیزی

زاخۆ: 6 پلەی سیلیزی

ئاکرێ: 6 پلەی سیلیزی