دەروازەی نێودەوڵەتی زێت بەهۆی بەفرەوە داخرا

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرايەتی ئاسایشی دەروازە سنوورییەکان ڕایگەیاند، دەروازەی نێودەوڵەتی زێت بەهۆی باراینی بەفرێکی زۆرەوە بەڕووی هاووڵاتیان داخراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرايەتی ئاسایشی دەروازە سنورییەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا هاووڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە، بەهۆی هاتنی بەفرێکی زۆر و سەختی ڕێگاکان و نالەباری کەش و هەوا، لەلایەن دەروازەی(دەرەجيک تورکيا) و دەروازەی (زێت)ـی هەرێمی کوردستان ئاگادار کراینەوە، کەوا بەهیچ شێوەیەک هاتووچۆی گەشتیاری نيە، تەواوی ڕێگاکان داخراون.

بەڕێوەبەرايەتی ئاسایشی دەروازە سنوورییەکان ئاماژەی بەوەشکردووە، داخستنی دەروزاەی زێت تاکاتێکی نادیارە.

ئەمە لەکاتێکدایە ڕۆژی پێنجشەممە، 1ـی کانوونی دووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەروازە سنوورییەکان ئاگاداری سەرجەم گەشتیارانی کردەوە، کە بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆر و دۆخی کەشوهەوا و سەختی ڕێگاکان، دەروازەی نێودەوڵەتی (زێت) بەڕووی گەشتیاراندا داخرا.