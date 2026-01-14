کتێبی "بۆ مێژوو" لە ناوەندە سیاسییەکانی فەرەنسا

حسێن ئەحمەد دۆزی کورد دەگەیەنێتە لووتکەی دەسەڵاتی پاریس

پێش کاتژمێرێک

وەک هەوڵێکی بەردەوام بۆ دروستکردنی گفتوگۆیەکی جددی لەگەڵ سەرکردەکانی جیهان و بە تایبەت فیگەرە سیاسییەکانی وڵاتی فەرەنسا سەبارەت بە دۆزی ڕەوای گەلی کورد، نووسەر و چالاکوان "حسێن ئەحمەد" پڕۆژەی گەیاندنی کتێبی (بۆ مێژوو)ی سەرۆک مەسعوود بارزانی گەیاندە گرنگترین دامەزراوە حوکمیی، ئەکادیمی و کلتوورییەکانی فەرەنسا.

حسێن ئەحمەد، نووسەری دیاری کورد؛ نیشتەجێی فەرەنسایە، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: "کتێبی بۆ مێژووی سەرۆک مەسعوود بارزانی، لەم چرکەساتە هەستیارەی جیهانی پێدا تێدەپەڕێت، کتێبێکی زۆر ستراتیژی و گرنگە. سەرکردەکانی فەرەنسا بە بایەخەوە لێی دەڕوانن و پێمان وایە ئەم کتێبەی سەرۆک، گوزارشت لە جیدیترین گفتوگۆی نەتەوەی کورد دەکات لەگەڵ جیهان."

ئاماژەی بەوەش کرد؛ تا ئێستا توانیویەتی ئەم بەرهەمە مێژووییە بگەیەنێتە دەستی چەندین کەسایەتی یەکەمی فەرەنسا، لەوانە:

ئەلیزابێس بۆرن، سەرۆک وەزیرانی پێشووی فەرەنسا.

یال براون پیڤێ، سەرۆکی پەرلەمانی فەرەنسا.

ئانێس پانییە ڕۆناچێر، وەزیری گواستنەوە بۆ پاراستنی ژینگە.

گابرێل ئەمیال، پەرلەمانتار و ئەندامی ئەنجوومەنی نیشتمانی پارتی ڕێنیسانس.

ئەمبرواز مێژان، پەرلەمانتار لە پەرلەمانی ئەوروپا و چەندین سیناتۆر و کەسایەتی دیکە.

لە نوێترین چالاکیشیدا، ئێوارەی 9ـی کانوونی دووەمی 2026، حسێن ئەحمەد لە دیدارێکی تایبەتدا کتێبەکەی گەیاندە دەستی ژان لیوک میلانشۆ، سەرۆکی پارتی چەپی فەرەنسای سەربەخۆ. میلانشۆ وێڕای وەرگرتنی کتێبەکە، پاڵپشتی خۆی دووپاتکردەوە و ڕایگەیاند: "ئێمە هەمیشە پشتیوانی میللەتانی مافخوراوین و پێمان وایە دۆسیەی گەلی کورد دۆسیەیەکی گرنگ و زیندووە."

لە کۆتاییدا حسێن ئەحمەد جەختی کردەوە؛ ئەم چالاکییانە تەواو سەربەخۆ و کەسیین و لە ڕوانگەی عەشق و ڕێزی بۆ ئەم بەرهەمە مێژووییە ئەنجامی دەدات و هیچ پەیوەندییەکی بە کاری حزبییەوە نییە. بڕیاریش وایە لە داهاتوویەکی نزیکدا کتێبی (بۆ مێژوو) وەک مانیفێستی گەلی کورد ببرێتە ناو پەرلەمانی ئەوروپا بۆ ئەوەی ببێتە بنەمای دیالۆگ لەگەڵ ناوەندەکانی بڕیار.