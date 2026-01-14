هەولێر، فیلمی سینەمایی 'بێکەس' نمایش کرا

پێش 51 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لە چوارچێوەی پرۆژەی 'سینەما و جەماوەر'ی 2026، فیلمی سینەمایی 'بێکەس' لە نووسین و دەرهێنانی کارزان قادر، بە ئامادەبوونی خەڵکێکی زۆر، لە سینەما ئیمپایەر نمایش کرد.

چوارشەممە، 14ی کانوونی دووەمی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، دەربارەی نمایشکردنی فیلمی سینەمایی 'بێکەس' بە کوردستان24ـی گوت: چالاکییەکانی پرۆژەی 'سینەما و جەماوەر' بەردەوامە و لەم هەفتەیەدا فیلمی سینەمایی 'بێکەس' لە دەرهێنانی کارزان قادر، نمایش دەکەین.

شاخەوان مستەفا، دەربارەی ناوەرۆکی فیلمەکە گوتی: ئەم فیلمە، فیلمێکی کۆمیدیی- درامی کوردییە و ساڵی 2012 بەرهەم هێنراوە. فیلمەکە باسی دوو برای پێڵاوبۆیاغکەر دەکات بەناوەکانی دانا و زانا، دەیانەوێت بە سواریی کەرەکەیان کە ناوی 'مایکڵ جاکسۆنە' بچن بۆ ئەمەریکا.

شاخەوان مستەفا، جەختیشی کردەوە لەوەی "جگە لە فیلمی کوردی، فیلمی وڵاتانی بێگانەش لەڕێگەی کونسوڵخانەکانەوە ئەگەر هەبێت، ئامادەین نمایشی بکەین، ئامانجمان لە نمایشکردنی ئەو فیلمانە ئەوەیە کە تاکی کوردی بێن و لەهۆڵی سینەما سەیری فیلمی سینەمایی بکەن، چونکە ئێمەش هیچمان لەوڵاتانی دونیا کەمتر نییە، بەشێوەیەکی گشتی باروگوزەرانی خەڵکمان لەبەرچاو گرتووە، چونکە بلیت لەهەموو دونیادا بە 10 دۆلارە، لە سینەماش ئیمپایەریش هەر بەو پارەیەیە، بەڵام هەموو چوارشەممەیەک خەڵک دەتوانن بێبەرانبەر تەماشای فیلمی کوردی بکەن."

جێگەی ئاماژەیە، فیلمی سینەمای 'بێکەس' بۆ یەکەمجار لە فێستیڤاڵی فیلمی دوبەی لە ساڵی 2012دا نمایش کرا و پاشان لە شەشەم فێستیڤاڵی فیلمی نێونەتەوەیی بەنگالۆر، لە بەنگالور لە 26ی کانوونی یەکەمی 2013 پەخش کرا، هەروەها لە تا ئێستا لە سوید و فینلەندا نمایش کراوە.