بەڕێوەبەری کۆمپانیای DNO: مانگی ڕابردوو پێنج ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم هاتووە

پێش 16 خولەک

بەڕێوەبەری کۆمپانیای DNO ئاشکرای دەکات، بۆ ئەمساڵ بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان زۆر زیاد دەکەن و ژمارەیەک بیرە نەوتی دیکەش بەرهەمهێنانی تێدا دەکەن

ئەمڕۆ چوارشەممە، 14ـی کانوونی دووەمی 2026، بیجان موسەفر رەحمانی، بەڕێوەبەری کۆمپانیای DNO لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: بەرهەمهێنانی نەوت زۆر زیادیکردووە، مانگی ڕابردوو توانیمان پێنج ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم بهێنین و تواناکانمان زۆر زیادیکردووە، ئەو بنکانەی کاری تێدا دەکەین بەگوێرەی ستانداری جیهانییە، بەرهەمهێنانی پێنج ملیۆن بەرمیل نەوت تەنیا ژمارە نییە، بەڵکوو گەواهیدەری پابەندی کۆمپانیاکەمانە.

بەڕێوەبەری کۆمپانیاکە گوتیشی: سەرەڕای ئەو ئاڵنگارییەی لە بەغدا و ناوچەکە بۆمان دروست دەکرا و هێرشە درۆنییەکان، بەڵام بەردەوامبووین تا بەدەستهێنانی ئەم دەستکەوتە، هەروەها بۆ ئەمساڵ کار لەسەر ئەوە دەکەین بەرهەمهێنان لە ژمارەیەک بیرە نەوتی دیکە دا بکەین و بەرهەمهێنانی نەوت سەدان هەزار بەرمیل زیاد دەبێت.

بیجان موسەفر، سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی دەکات، کە بەردەوام هاوکار و پاڵپشتییان بوونە.

DNO کۆمپانیەکی بەناوبانگی جیهانە لە بواری بەرهەمهێنانی نەوت کاردەکات و چەند ساڵێکە لە هەرێمی کوردستانیش کاردەکات و لە چەندین وڵاتی دیکەی وەکوو: عومان، تونس، ئیمارات، چالاکە.