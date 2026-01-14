ڕێباز حەملان: لە سێ مانگدا نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل نەوتمان ڕادەستی بەغدا کردووە

پێش کاتژمێرێک

یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات، لە سێ مانگی کۆتایی ساڵی 2025دا نزیکەی 20 ملیۆن بەرمیل نەوتیان ڕادەستی بەغدا کردووە، هەروەها لە ساڵی 2025دا دەبوو زیاتر لە 12 ترلیۆن دینار بۆ هەرێم بنێردرێت، بەڵام بەغدا تەنیا 10 ترلیۆنی ناردووە، هاوکات پەسەندکردنی بودجەی سێ ساڵەی عێراق بە بڕیارێکی هەڵە وەسف دەکات و ڕایدەگەیەنێت،

چوارشەممە 14ی کانوونی دووەمی 2026، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان مێوانی گەشتی هەواڵەکانی کوردستان24 بوو و گوتی: پەسەند کردنی بودجەی سێ ساڵ لەلایەن حکوومەتی سوودانییەوە، دەرەنجامێکی زۆر خراپی بۆ هەرێمی کوردستان هەبوو و بڕیارێکی هەڵە بوو.

کێشەی ئێمە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ لەسەر مووچە نییە، بەڵکوو لەسەر بودجەیە، ئەگەر بەدواداچوونێک بۆ چەند ساڵی ڕابردوو بکەین، دەزانین کە برە پارەیەکی زۆری حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە لای حکوومەتی فیدراڵییەوە، بەتایبەت لە بودجەی وەبەرهێنان.

یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتیشی: یەک نەبوونی لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان وای کردووە لە بەرانبەر عێراق لاواز بێت و بەو شێوەیە مامەڵەمان لەگەڵ بکرێت.

لە ساڵی 2023 بەغدا تەنیا چوار ترلیۆن و 698 ملیار دینار دیناری بۆ مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ناردبوو، کە دەکاتە نزیکەی پێنج مووچە، واتە سێ مووچە نەنێردراوە، لە ساڵی 2024 لە 10 ترلیۆن و 709 ملیار دینار، 10 ترلیۆن و 26 ملیاران بۆ مووچە خەرج کرد، کە لێرە دەکاتە نزیکەی مووچەی دوو مانگ نەنێردرا، هاوکات لە ساڵی 2025 حکوومەتی فیدراڵ دوو مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان نەنێردراوە.

سەبارەت بەو لێدوانانەی کە دەڵێن لە ساڵی 2025 زۆرترین پارە بۆ هەرێمی کوردستان نێردراوە، ڕێباز حەملان گوتی: دەبووایە لە ساڵی 2025، بڕی 12 ترلیۆن و 471 ملیار دینار لەلاین حکوومەتی فیدراڵەوە بۆ هەرێم بنێردرابا، بەڵام لەو بڕە تەنیا 10 ترلیۆن و 413 ملیار دینار نێردراوە، هاوکات تەنیا لەو ساڵە حکوومەتی هەرێمی کوردستان 919 ملیار و 346 ملیۆن دینار لە داهاتی نانەوتی بۆ بەغدا ناردووە.

ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان باسی لەوەش کرد، چونکە ئەوان دوو مووچەیان نەناردووە، ئێمەش نزیکەی 240 ملیار دینارمان نەناردووە.

ڕێباز حەملان ڕاشیگەیاند، ئەگەر داهاتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان مانگانە 200 ملیار دینار و 120 ملیار دینار بۆ بەغدا بنێردرێت، ئەوا تەنیا 80 ملیار دەمێنێتەوە، کە دەکاتە 50 ملیۆن دۆلار، کە بە هیچ شێوەیەک ناکرێت حکوومەتێک بە چوار پارێزگا و شەش ملیۆن هاووڵاتی ئەوا داهاتەکەی بێت.

هاوکات سەبارەت بە هەناردەکردنی نەوت بۆ بەغدا، ئاماژەی دا، لە 27ی ئەیلوولی 2025، تاوەکوو 31ی کانوونی یەکەم، 19 ملیۆن و 594 هەزار بەرمیل نەوت بۆ بەغدا نێردراوە و داهاتەکەی هەموو چووتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی عێراق، بەمەش مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی %70 لەلایەن خۆمانەوە دابین دەکرێت.