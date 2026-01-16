سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە عەلی سیستانی دەکات
سەرۆک بارزانی لە پەیامێکدا، سەرەخۆشی لە مەرجەعی باڵای شیعەکان، سەید عەلی سیستانی دەکات، کە ئەمڕۆ برایەکی کۆچی دوایی کرد.
لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە: بە خەم و پەژارەوە هەواڵی کۆچی دوایی براکەتان، جەنابی سەید هادی سیستانی (خوالێیخۆش بێت)مان پێگەیشت. بەم بۆنە خەمناکەوە، سەرەخۆشی ئاراستەی جەنابتان دەکەم، هەر لە ڕێی جەنابتانەوە سەرەخۆشی ئاراستەی بنەماڵە بەڕێزتان و هەموو باوەڕداران دەکەم. لە خودای مەزن دەپاڕێینەوە کۆچکردوو ببەخشێت و ئارامی و دڵنەوایی بە ئێوەش ببەخشێت. هەروەها ئەم کۆستە ببێتە مایەی پاداشت بۆ ئێوە.