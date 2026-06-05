ئالووسی: هەماهەنگیی هەولێر و بەغدا، گەندەڵکار و بازرگانانی کاپتاگۆنی تۆقاندووە

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سیاسەتمەدارێکی عێراقی، پەیامێکی گرنگی ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد و تێیدا جەختی لە گرنگیی بەردەوامبوونی هەڵمەتی دژە گەندەڵی و هەماهەنگیی نێوان بەغدا و هەولێر کردەوە و، هۆشداریشی دا لە پیلانی گەندەڵکاران و مافیاکانی ماددەی هۆشبەر.

هەینی، 5ـی حوزەیرانی 2026، میسال ئالووسی، سیاسەتمەداری عێراقی، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی ئاراستەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکە کرد و تێیدا هەڵوێستی خۆی لەسەر دۆخی سیاسی و هەڵمەتەکانی دژە گەندەڵی خستە روو.

ئالووسی لە سەرەتای پەیامەکەیدا دووپاتی کردەوە، کە ئەو هیچ داواکاری و بەرژەوەندییەکی تایبەتی لەگەڵ حکوومەتدا نییە و گوزەرانی لە لادێیەکەی خۆی بەلاوە پەسەندترە لە گەڕانەوە بۆ نێو کایەی سیاسی، بەڵام ئاماژەی بەوە کرد کە سەرکەوتنی زەیدی بەلاوە گرنگە لە پێناو پاراستنی گەلی عێراقدا.

هاوکات بە زەیدی دەڵێت: "هەمووان بە بایەخەوە چاودێریی دۆخەکە دەکەن، هەندێک لە خەڵکان تۆیان خۆشدەوێت و هیوای سەرکەوتنت بنۆ دەخوازن، بەڵام هەندێکی دیکەشیان هەرگیز هیوای ئەوە ناخوازن کە سەرکەوتوو بیت".

ئەم سیاسەتمەدارە ستایشی هەنگاوەکانی دژە گەندەڵی کرد لە پارێزگای سەڵاحەددین و کەرتی نەوت و بە "گورزێکی زیرەکانە" وەسفی کردن و، هۆشداریشی دا لە پاشەکشەکردن لەم هەڵمەتانە لە بەرامبەر مەکری گەندەڵکاراندا.

هاوكات ئالووسی دەستپێشخەری و لێکتێگەیشتنەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی بۆ کاری هاوبەش بە بەرز نرخاند و رایگەیاند: کە ئەم پێشکەوتنە لە پەیوەندییەکان، مافیاکانی ماددەی هۆشبەری کاپتاگۆن و گەندەڵکارانی تووشی شڵەژان و ترس کردووە.

لە درێژەی پەیامەکەی ئالووسی بۆ زەیدی، هۆشداریی لە "ژەهری ستەم"ـی نەیاران دا گوتی: "زۆر وریابە ستەمکاران هەوڵ دەدەن تۆ و حکوومەتەکەت بخەنە تەڵەوە".

ئەو سیاسەتمەدارە بۆ عەلی زەیدی گوتیشی: "ئەوانەی شەرم لە دەڵاڵی و فرۆشتنی خەباتی پێشمەرگە ناکەن، تۆ، سەروەری عێراق و حکوومەتەکەشت بە هەرزانترین نرخ دەفرۆشن."

ئالووسی لە درێژەی پەیامەکەیدا جەختی کردەوە، سەرکەوتنی عەلی زەیدی بەسەر ئاڵنگارییەکاندا، تەنیا بژاردەی بەردەستە بۆ رێگریکردن لە داڕمانی وڵات و چوونە نێو دوڕیانێکی مەترسیدارەوە.