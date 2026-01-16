حکوومەتی سووریا دان بە مافە نەتەوەیی و کولتوورییەکانی کورددا دەنێت
سەرۆکی سووریا مەرسوومێکی کۆماریی دەرکرد، کە تێیدا دان دەنێت بەوەی کورد پێکهاتەیەکی ڕەسەنی سووریایە، زمانی کوردی وەک زمانێکی نیشتمانی دەناسێنێت، و بڕیاری یەکلاکەرەوە دەدات بۆ گەڕاندنەوەی ڕەگەزنامە بۆ ئەو کوردانەی بەهۆی سەرژمێریی ساڵی 1962ـەوە لێی بێبەش کرابوون.
ئەحمەد شەرع، سەرۆککۆماری سووریا، ئەمڕۆ هەینی 16ـی کانوونی دووەمی 2026، مەرسوومی کۆماریی ژمارە 13ـ بۆ ساڵی 2026 دەرکرد. مەرسوومەکە کۆمەڵێک بڕیاری چارەنووسساز لەخۆدەگرێت کە پەیوەستن بە پێگەی یاسایی، کولتووری و سیاسیی کورد لە سووریا.
بە گوێرەی ماددەی یەکەمی مەرسوومەکە، بە فەرمی دان بەوەدا نراوە کە "هاووڵاتییانی کوردی سووریا بەشێکی بنەڕەتی و ڕەسەنی گەلی سووریان" و ناسنامەی کولتووری و زمانییان بە بەشێکی دانەبڕاو لە ناسنامەی نیشتمانیی فرەچەشنی سووریا ئەژمار کراوە.
نوێ دەکرێتەوە.