لە نەتەوە یەکگرتووەکان و دامەزراوە دارایی و ئەمنییەکان، کێ بەشداریی داڤۆس دەکات؟

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە لە ڕۆژانی 19 تا 23ی ئەم مانگە، 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی (داڤۆس) لە وڵاتی سویسرا بەڕێوەبچێت. کۆڕبەندەکە ئەمساڵ لەژێر دروشمی "ڕۆحی دیالۆگ" هەوڵ دەدات وەک وێستگەیەکی گرنگی هاوکاریی نێودەوڵەتی ڕۆڵ بگێڕێت.

بەگوێرەی زانیارییەکان، لەم خولەدا نزیکەی 3000 کەسایەتی و سەرکردەی کەرتە جیاوازەکان لە 130 وڵاتی جیهانەوە بەشداری دەکەن. لەو ژمارەیەش پێشبینی دەکرێت 400 سەرکردەی باڵای سیاسی، 65 سەرۆک و سەرۆکوەزیرانی وڵاتان، هەروەها شەش لە سەرکردەکانی گرووپی حەوت (G7) لە داڤۆس ئامادە بن.

بەشداربووانی باڵای نێودەوڵەتی

1. لەسەر ئاستی نەتەوە یەکگرتووەکان:

- ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس: سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان

- تێدرۆس ئەدهانۆم: بەڕێوەبەری ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی (WHO)

- دۆرین بۆگدان-مارتن: سکرتێری گشتیی یەکێتیی نێودەوڵەتیی پەیوەندییەکان (ITU)

- ئەلێکسەندەر دی کرۆ: (لە دەقەکەدا وەک بەڕێوەبەری UNDP هاتووە)

- د. بەرهەم ساڵح: (لە دەقەکەدا وەک کۆمیسیاری باڵای پەنابەران UNHCR هاتووە)

2. لەسەر ئاستی دارایی جیهانی:

- ئاجای ئێس. بانگا: سەرۆکی بانکی جیهانی.

- کریستالینا جۆرجیێڤا: بەڕێوەبەری سندوقی دراوی نێودەوڵەتی (IMF).

- نگۆزی ئۆکۆنجۆ: بەڕێوەبەری ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی (WTO).

- ماتیاس کۆرمان: سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی OECD.

3. لەسەر ئاستی ئەمنی و هەرێمی:

- مارک ڕوتە: سکرتێری گشتیی ناتۆ.

- جاسم ئەلبودێوی: سکرتێری گشتیی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو.