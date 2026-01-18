سیاسی

سەرۆک بارزانی و شەرع بە تەلەفۆن پەرەسەندنەکانی سووریایان تاوتوێ کرد

کوردستان سەرۆک بارزانی ئەحمەد شەرع

سەرۆک بارزانی و ئەحمەد شەرع، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا دووپاتیان لە یەکڕیزی و سەقامگیریی سووریا کردەوە.

یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریاوە پێگەیشت.

سەرۆک بارزانی و شەرع، لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، دۆخی سووریا و دوایین پیشهاتەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد.

هاوکات هەردوولایان دووپاتیان لە یەکڕیزی و سەقامگیریی سووریا کردەوە.

ئەمڕۆ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی نوێی لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ڕاگەیاند. 

ئامانجی سەرەکیی ئەم ڕێککەوتنەکە بریتی بوو؛ لە ڕاگەیاندنی ئاگربەست و  بەهێزکردنی دەسەڵاتی دەوڵەت لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا.

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,