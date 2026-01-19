سەرۆکی ئەمریکا: کاتی ئەوەیە خۆمان گرینلاند لە هەڕەشەکانی رووسیا بپارێزین

پێش 36 خولەک

سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، دانیمارک 20 ساڵە نەیتوانیوە هەڕەشەی رووسیا لە دوورگەی گرینلاند دوورخاتەوە، ئێستا کاتی ئەوەیە خۆمان ئەو کارە بکەین.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی 'تروس سۆشیاڵ' نووسیویەتی، ماوەی 20 ساڵە هاوپەیمانی ناتۆ بە دانیمارک دەڵێت، هەڕەشەکانی رووسیا لە دوورگەی گرینلاند دوورخەوە، بەڵام بەداخەوە، دانیمارک بێ توانا بوو لە دوورخستنەوەی ئەو هەڕەشانە.

ترەمپ جەختیشی کردەوە، ئێستا کاتی ئەوەیە خۆمان ئەو کارە بکەین و هەڕەشەکان لە دوورگەی گرینلاند دوورخەینەوە.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا سەرەتای ساڵی ڕابردوو لە پۆستێکیدا لە پلاتفۆرمی 'تروس سۆشیاڵ' وێنەی نەخشەی نوێی ئەمەریکای بڵاوکردەوە و لەسەر نووسی بوو "زۆر گرنگە ئەمریکا خاوەنی گرینلاند بێت". هەروەها لە نەخشەکەدا کەنەداشی بە بەشێک لە ئەمەریکا دەست نیشان کردبوو.

هەروەها دۆناڵد ترەمپ لە دوا هەڕەشەیدا بە وڵاتانی ئەوروپای راگەیاند، ئەگەر دوورگەی گرینلاندی پێ نەفرۆشن، ئەوە باجیان دەخاتە سەر، لە بەرانبەر هەرەشەکانی ترەمپدا دوێنێ یەکشەممە، وڵاتی قوبرس کە سەرۆکایەتی ئەم خوولەی کۆبەنەوەکانی یەکێتیی ئەوروپا دەکات، بانگهێشتی وڵاتانی ئەندامی کردووە بۆ دانیشتنێکی نائاسایی بۆ وەڵام دانەوەی دوایین لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە بارەی سەپاندنی سزای نوێ و زیاتر بە سەر هاوردەی چەند وڵاتێکی یەکێتی ئەوروپا.

ئەم بانگهێشتەی قوبرس بۆ کۆبونەوەی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا دوای ئەوە دێت، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاندووە، لە 1ـی شوباتی ئەمساڵ، بە رێژەی 10% باجی زیادە دەخاتە سەر هاوردەی هەشت وڵاتی ئەوروپی، هەڕەشەی ئەوەشی کردووە، لە مانگی حوزەیراندا زیادەی باج دەکاتە 25% ئەگەر رێککەوتن لەسەر فرۆشتنی گرینلاند نەکرێت.

ترامپ لە پۆستێکیدا لە پلاتفۆرمی "تروس" رایگەیاندووە، ئەو باجانە هاوردەکردن لە وڵاتانی دانیمارک، نەرویج، سوید، فەرەنسا، ئەڵمانیا، بەریتانیا، هۆڵەندا و فینلاند دەگرێتەوە، هاوکات خواستی خۆی بۆ بەدەستهێنانی گرینلاند دووپاتکردەوە و بانگەشەی ئەوە دەکات کە ئەم کارەی ئەمریکا ئاسایشی ناوچەی جەمسەری باکوور بەرز دەکاتەوە.