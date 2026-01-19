پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان تا سبەینێ بەیانی بەردەوام دەبێت و پێشبینی دەکرێت لە پاشنیوەڕۆەوە، بەفر و باران لە ئیدارەی راپەڕین و ناوچە شاخاوییەکان بەردەوام بێت.

دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەم، 2026، بەشی پێشینی لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، لە نوێترین راگەیەنراویدا پێشبینییەکانی بۆ دۆخی کەشوهەوای ئەمڕۆ و سبەینێی بڵاو کردەوە و رایگەیاند، کەشی ئەمڕۆ، ئاسمان نیمچە هەور و هەندێ ناوچە هەوری تەواو دەبێت. لە دوای نیوەڕۆ کاریگەری ئەو شەپۆلەی ناوچەکەمانی گرتووەتەوە دووبارە چالاک دەبێتەوە باران لە سەر ناوچە جیاجیاکان بە شێوەی نمە باران دەست پێ دەکاتەوە لەگەڵ بەفربارین لەسەر ناوچە شاخاویە بەرزەکان سنوورییەکان . ئیدارەی راپەڕین و بەشێک لە ئیدارەی سۆران رێژەی باران زیاتر دەبێت بەراورد بە ناوچەکانی تر شێوازی دابارینی مامناوەند دەبێت .

خێراىی با؛ لەسەر خۆ-مامناوەند ( 10– 20) کم لە کاتژمێرێکدا؛ هەندێ کات دەگاتە زیاتر لە 20 کم لە کاتژمێرێکدا .

ئاراستەی با؛ باکوورى ڕۆژهەڵات

مەوداى بینین ؛ 7 – 8 کم دەبێت

پلەکانی گەرما ؛ بەراورد بە دوێنێ (2-4) پلەی سیلیزی نزمتر دەبنەوە

هەولێر : 10 پلەی سیلیزی

پیرمام : 7 پلەی سیلیزی

سۆران : 5 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : -3 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 9 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی

دهۆک : 9 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 10 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی

سبەینێ، سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەم 2026

باران لە کاتەکانی بەرەبەیان لەسەر زۆربەی ناوچەکەمان کۆتایی دێت و ئەگەری دروست بوونی تەم هەیە، جگە لە بەشێک لە ناوچەکانی هەردوو پارێزگای( سلێمانی وهەڵەبجە ) کەمێک باران دەبێت و پاشان لە کاتەکانی نیوەڕۆ بە گشتی کاریگەری ئەم شەپۆلە کۆتایی دێت ئاسمان بۆ ساماڵ و پەڵە هەور دەگۆڕێت.

خێراىی با؛ لەسەرخۆ-مامناوەند ( 5 – 15 ) کم لە کاتژمێرێکدا.

ئاراستەی با؛ باکووری ڕۆژهەڵات

پلەکانی گەرما؛ (2-4) پلەی سیلیزی نزمتر دەبنەوە.

مەوداى بینین ؛ 7– 9 کم لە کاتی بوونی تەم، بۆ کەمتر لە 2 کم.