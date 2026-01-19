عەبدی و شەرع لە کۆبوونەوەدان

پێش دوو کاتژمێر

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) و سەرۆکی سووریا لە دیمەشق لە بارەی ئاگربەستەکەیان لە کۆبوونەوەدان.

دووشەممە 19ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا لە کۆبوونەوەدان.

ئەمەش لە کاتێکدایە، کەمێک پێش ئێستا، سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مەزڵووم عەبدی، گەیشتووەتە دیمەشق بۆ ئەوەی لەبارەی ڕێککەوتننامەی ستراتیژیی حکوومەتی کاربەرێکەری سووریا لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لەگەڵ ئەحمەد شەرع، گفتوگۆ بکات.

دوێنێ یەکشەممە، 18ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ڕاگوزەری سووریا، گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی نوێی لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ڕاگەیاند، بە گوتەی شەرع، ئامانجی سەرەکیی ئەم ڕێککەوتنە بریتییە لە ڕاگەیاندنی ئاگربەست، بەهێزکردنەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵات، چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکانی ململانێدا.