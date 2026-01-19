محەممەد شوکری: بە بڕی 80 ملیار دۆلار وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان کراوە

پێش 56 خولەک

دووشەممە 19ـی کانوونی دووەمی 2026، محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان لە داڤۆس بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، ئەمساڵ وەبەرهێنەر و خەڵکی زیاتر بەشداریی ماڵی کوردستان دەکەن.

هیواشی خواست ئەمساڵ دەستکەوتی زیاتر بەدەستبهێنن، لەگەڵ کۆمپانیا گەورەی بیانی و تەکنۆلۆژی و بوارەکانی دیکە ڕێککەوتنی زیاتر بکەن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان تەکنۆلۆژیای بەرز لە کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازی بەکار دەهێنین.

محەممەد شوکری گوتیشی: بە بڕی زیاتر لە 80 ملیار دۆلار وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان کراوە، لە ساڵی 2025، 210 پرۆژە مۆڵەتی وەبەرهێنانیان پێدراوە، کە بەرهەمدارترین ساڵی وەبەرهێنان بووە، بە شێوەیەک ئاستی وەبەرهێنان 400% زیادی کردووە.

دەشڵێت: لە ساڵی 2026 هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی یەکەم کارگەی دروستکردنی پلێتی ئاسن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.