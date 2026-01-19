محەممەد شوکری: بە بڕی 80 ملیار دۆلار وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان کراوە

فەرهاد شامی: لەبەردەم دوو بژاردەداین، یان ژیانێکی بە شکۆ یان شەهیدبوونێکی سەربەرزانە
دووشەممە 19ـی کانوونی دووەمی 2026، محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان لە داڤۆس بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، ئەمساڵ وەبەرهێنەر و خەڵکی زیاتر بەشداریی ماڵی کوردستان دەکەن.

هیواشی خواست ئەمساڵ دەستکەوتی زیاتر بەدەستبهێنن، لەگەڵ کۆمپانیا گەورەی بیانی و تەکنۆلۆژی و بوارەکانی دیکە ڕێککەوتنی زیاتر بکەن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان تەکنۆلۆژیای بەرز لە کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازی بەکار دەهێنین.

محەممەد شوکری گوتیشی: بە بڕی زیاتر لە 80 ملیار دۆلار وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان کراوە، لە ساڵی 2025، 210 پرۆژە مۆڵەتی وەبەرهێنانیان پێدراوە، کە بەرهەمدارترین ساڵی وەبەرهێنان بووە، بە شێوەیەک ئاستی وەبەرهێنان 400% زیادی کردووە.

دەشڵێت: لە ساڵی 2026 هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی یەکەم کارگەی دروستکردنی پلێتی ئاسن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

 
 
