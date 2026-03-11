باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا بۆ هاووڵاتیانی: هەرچی زووە عێراق جێبهێڵن

پێش کاتژمێرێک

لە هۆشدارییەکی نوێی ئەمنیدا، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا داوا لە هاووڵاتیانی خۆی دەکات بە زووترین کات عێراق جێبهێڵن، ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئاسمانی عێراق بەڕووی گەشتە ئاسمانییەکاندا داخراوە.

لە راگەیەندراوەکەی باڵیۆزخانەی ئەمریکادا هاتووە، سەلامەتی هاووڵاتیانی ئەمریکی لەلایەن دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و مارک روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە لە کارە هەرە لەپێشینەکانە، حکوومەتی واشنتن لە ئێستا سەرقاڵی هەڵسەنگاندنی بژاردەی دیکەیە بۆ هاوکاریکردنی هاووڵاتییەکانی بۆ جێهێشتنی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

باڵیۆزخانەکە هۆشداری توندی داوەتە هاووڵاتیانی و رایگەیاندووە: "ئێران و گرووپە ملیشیاکانی هاوپەیمانی، هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەر سەلامەتی گشتی دروست دەکەن"، ئاماژە بەوەش کراوە، پێشتر هێرش کراوەتە سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە عێراق، لەوانەش هۆتێلەکان، کۆمپانیاکان و ژێرخانی هەستیار، هەروەها مەترسی رفاندنیش لەسەر هاووڵاتیانی ئەمریکی هەیە.

هەروەها باڵیۆزخانەکە رێنمایی هاووڵاتیانی دەکات کە خۆیان لە کۆبوونەوە و شوێنە گشتییەکان بەدوور بگرن، بەتایبەت ئەو شوێنانەی پەیوەندییان بە ئەمریکاوە هەیە، سەبارەت بەو کەسانەشی کە ناتوانن یان بڕیاری مانەوەیان داوە، داوایان لێکراوە لە شوێنی ئارامدا بمێننەوە و خۆراکی پێویست، ئاو، دەرمان و پێداویستییە سەرەکییەکانیان یەدەگ بکەن.

سەبارەت بە چۆنیەتی دەرچوون لە عێراق، باڵیۆزخانەی ئەمریکا رایگەیاندووە، لە ئێستا ئاسمانی عێراق داخراوە و هیچ گەشتێکی ئاسمانی بوونی نییە، بەڵام ڕێگا وشکانییەکانی بەرەو وڵاتانی (ئوردن، کوەیت، سعوودیە و تورکیا) کراوەن و ئامرازەکانی گواستنەوەی ناوخۆیی کار دەکەن، هاوکات هۆشداری ئەوەشی داوە کە لەوانەیە ئەو دەروازە سنوورییانە بەبێ ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە دابخرێن و گەشتیاران رووبەڕووی دواکەوتنی زۆر ببنەوە.