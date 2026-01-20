مەسرور بارزانی: هەرێمی کوردستان ئامادەیە بۆ وەبەرهێنان و گفتوگۆ و هاوبەشی نوێ

پێش دوو کاتژمێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە پەراوێزی بەشداریی لە کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس، بە فەرمی (ماڵی کوردستان)ی کردەوە.

سەرۆکوەزیران لە ڕێگەی پەیامێکەوە لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس، خۆشحاڵیی خۆی بە کردنەوەی ئەم ناوەندە دەربڕی و جەختی لەوە کردەوە لەوەی، هەرێمی کوردستان بە تەواوی ئامادەیە بۆ پێشوازیکردن لە وەبەرهێنان، ئەنجامدانی گفتوگۆی بونیاتنەر و دروستکردنی هاوبەشیی نوێ لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا.

ئەم پەیامەی سەرۆکوەزیران نیشانەی ڕوونی ستراتیژیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ کرانەوەی زیاتر بەڕووی جیهاندا و ڕاکێشانی سەرمایەی بیانی.

ماڵی کوردستان لە داڤۆس وەک سەکۆیەکی گرنگ کار دەکات بۆ ناساندنی دەرفەتە جیاوازەکانی وەبەرهێنان لە کەرتەکانی پیشەسازی، کشتوکاڵ، گەشتیاری و وزە، هاوکات دەبێتە ناوەندێک بۆ کۆکردنەوەی بڕیارە سیاسی و ئابوورییەکانی جیهان تاوەکو لە نزیکەوە ئاشنای گەشەپێدانەکانی هەرێمی کوردستان بن.

ماڵی کوردستان کە بۆ چەندەمین ساڵە لە شاری داڤۆسی سویسرا و هاوکات لەگەڵ کۆڕبەندی ساڵانەی ئابووری جیهان دەکرێتەوە، بووەتە یەکێک لە دیارترین ئامرازەکانی دیپلۆماسیی ئابووریی هەرێمی کوردستان، ئەم ناوەندە ساڵانە دەبێتە جێگەی دیدارە ئاستبەرزەکانی مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرکردە جیهانییەکان، وەزیرانی وڵاتانی جیاواز و سەرۆکی کۆمپانیا گەورەکان، ئامانجی سەرەکی لەم چالاکییە چڕانە، بەهێزکردنی پێگەی هەرێمی کوردستانە لە نەخشەی ئابووریی جیهانی و گەیاندنی پەیامی ئاشتی و ئاوەدانیی گەلی کوردستان بە ناوەندە بڕیاربەدەستەکان.