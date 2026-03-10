پاتریارک لویس ساکۆ دەستی لە کار کێشایەوە

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق چەند بڕیارێکی دەرکرد
کاردیناڵ لویس رۆفائیل ساکۆ، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان، بە فەرمی قبووڵکردنی دەستلەکارکێشانەوەکەی لە لایەن پاپای ڤاتیکانەوە راگەیاند.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی ئاداری 2026، کاردیناڵ لویس رۆفائیل ساکۆ، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: دوو ساڵ بەر لە ئێستا کە تەمەنم 75 ساڵ بوو، بیرم لە پێشکەشکردنی دەستلەکارکێشانەوە دەکردەوە، تەنانەت لەگەڵ پاپا فرانسیسی کۆچکردووش باسی ئەو بابەتەم کردبوو، بەڵام ئەو هانیدام بەردەوام بم و بیر لەو بڕیارە نەکەمەوە.

لویس رۆفائیل ساکۆ، دەڵێت: دوێنێ، بەو پەڕی ئازادی خۆمەوە، بڕیارەم دا نووسراوی دەستلەکارکێشانەوەکەم پێشکەشی پاپا لیۆی چواردەیەم بکەم، بۆ ئەوەی کاتەکانم بۆ نوێژ، نووسین و خوێندنەوە تەرخان بکەم.

هاوکات گوتیشی: پاپا لیۆی چواردەیەم، دەستلەکارێشانەوەکەمی قبووڵ کرد و خۆم داوام کرد ئەو هەواڵە ئەمڕۆ بڵاو بکرێتەوە. ساکۆ، دووپاتی کردەوە، کە ئەم بڕیارەی لەسەر داوا و فشاری هیچ کەسێک نەبووە، بەڵکو بە ئیرادەی خۆی بووە.

ساکۆ زیاتر دەڵێت: "لە هەلومەرجێکی زۆر سەخت و لە نێوەندی ئاڵنگارییەکی گەورەدا سەرکردایەتیی کەنیسەی کلدانیم کرد، یەکڕیزیی دامەزراوەکانیم پاراست و هیچ درێغیم لە بەرگریکردن لێیان و لە مافەکانی عێراقییەکان و کریستیانەکان نەکردووە.

لە بارەی شوێنگرەوەکەشیەوە ساکۆ رایگەیاند: "هیوادارم بۆ سەرکردایەتیکردنی کەنیسەی کاسۆلیکی کلدانی لەم سەردەمە سەختانەدا، پاتریارکێک بێت کە خاوەن هزری کراوە، رۆشنبیرییەکی پتەوی لاهووتی، بوێری و دانایی بێت، من رێزی دەگرم و هەرگیز دەستوەردان لە کارەکانیدا ناکەم".

هاوکات پاتریارک ساکۆ ئاشکرای کرد، "وەسیەتنامەکەی خۆم لەو کاتەوەی قەشە بووم نووسیوە و چەندین جار نوێم کردووەتەوە، نزیکەی 40 ملیۆن دیناری عێراقی، 5 هەزار دۆلار و 5 هەزار یۆرۆم هەیە کە پاشکەوتی مووچەکانمە لە ماوەی 52 ساڵ خزمەتی قەشەیەتیمدا، سەرەڕای بڕە پارەیەکی دیکە کە پشکی خۆمە لە فرۆشتنی ماڵی باوکم لە مووسڵ، نە خاوەنی خانووم و نە ئۆتۆمبێل، بەڵام سەرمایەی راستەقینەم خزمەتە دڵسۆزانەکەم و ئەو 45 پەرتووکەیە کە بڵاوم کردوونەتەوە. لە نزا و نوێژەکانتاندا یادم بکەن".

 
