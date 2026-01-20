هەسەدە: گرووپە چەکدارەکان ئاویان لەسەر زیندانی ئەقتان بڕی

پێش 54 خولەک

ناوەدنی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات 'هەسەدە' رایگەیاند، گرووپە چەکدارەکانی سەر بە دیمەشق ئاویان لەسەر زیندانی ئەقتان لە رەققە بڕیوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، ناوەدنی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات 'هەسەدە' راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، دوای ئەوەی گرووپە چەکدارەکانی سەر بە دیمەشق گەمارۆی زیندانی ئەقتانیان لە باکووری رەققە دا و تۆپبارانی باڵەخانە و دامەزراوەکانیان کرد، ئێستاش ئاویان لەسەر زیندانی ئەقتان بڕیوە، کە زیندانییانی داعشی تێدایە.

ئاماژەی بەوەشدا، بڕینی ئاو قەیرانێکی سەختی دروستکردووە، ئەمە جگە لەوەی کەمیی خۆراک و پێداویستی پزیشکی بە شێوەیەکی مەترسیدار دروست بووە، باسی لەوەشکردووە، ئەم کارانە پێشێلکارییەکی ئاشکرای مافەکانی مرۆییە و ژیانی زیندانییەکان دەخاتە مەترسییەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئێمە دیمەشق بە تەواوی بەرپرسیار دەزانین لە هەر کاردانەوەیەکی مرۆیی یان ئەمنی کە لەوانەیە لە ئەنجامی ئەم کارەوە ڕووبدات، داواش لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەکەین بەپەلە دەستوەردان بکەن بۆ دڵنیابوون لە دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانی زیندانەکە.

لەلایەکی دیکەوە باوەڕ کوردۆ، چالاکوانی مەدەنی لە قامشلۆ بە کوردستان24ـی راگەیاند، تاوەکو ئێستا ئەو مەترسییەی لەسەر حەسەکە و کۆبانێ هەیە لەسەر قامشلۆ نییە، گوتیشی: دۆخی قامشلۆ ئارامە، ئەو ئاوارانەی لە تەبقە و رەققە هاتوونەتە شارەکە لەلایەن کوردانی قامشلۆ پێێشوازییان لێکراوە.

ئەو چالاکوانە ئاماژەی بەوەشدا، دۆخی ئەو ئاوارانەی ڕوویان لەوان کردووە زۆر خراپ بووە، چونکە وەرزەکە زستانە و پلەی گەرمیش بۆ ژێر سفر دابەزیووە. دەسڵیت داوا لە کۆمەڵگەی نێوادەوڵەتی دەکەین هاوکارییمان بکات، چونکە سەدان خێزان ئاوارەبوونە، کە منداڵ و پیر و ئافرەتیان تێدایە.

لەبارەی دۆخی ئاوارەکان باوەڕ کوردۆ گوتی: خەڵک و بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر هاوکاریی پێشکەشی ئەو ئاوارانە دەکەن، بەڵام هاوکارییەکان بەو شێوەیە نییە کە بتوانرێت هەموو پێداویستی ئەو ئاوارەنە دابین بکەن، چونکە دۆخی ئابووری ئەو شارەش باش نەبووە.

باسی لەوەشکرد، زۆرینەی دوکانەکانی بازاڕی قامشلۆ داخراون، هەروەها بەشێک لە دوکاندارەکان بەهۆی پشتیگرییان لە شەرڤانان دوکانەکانیان داخستتووە، بەشێکییشان وەکو بەرگریی لە خاک دەستیان داوەتە چەک بەبێ ئەوەی دڵسۆزیان بۆ لایەنێکی سیاسیی هەبێت.